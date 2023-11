ÚPN otvára v poradí 13. ročník multižánrového Festivalu slobody

Bratislava 6. novembra (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) otvára v pondelok podvečer v poradí 13. ročník multižánrového Festivalu slobody (6. - 17. 11.). Pri tejto príležitosti udelí zároveň Ceny Ústavu pamäti národa, dve z nich budú udelené in memoriam. TASR o tom informoval hovorca ÚPN Michal Miklovič.



"Laureátmi ceny za odpor proti nedemokratickým režimom a boj za obnovu slobody a demokracie sú bývalí politickí väzni Ján Zeman a Viliam Šimko, obaja in memoriam," priblížil Miklovič. Laureátom ceny za prínos k poznaniu obdobia neslobody a šírenie myšlienok slobody a demokracie je Pavol Hric, zakladateľ Múzea obetí komunizmu v Košiciach.



Súčasťou tohtoročného festivalu bude napríklad medzinárodná prehliadka hraných a dokumentárnych filmov, ktorá sa uskutoční v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí. Viaceré z filmov budú premietané v slovenskej premiére. Dopoludňajšie bloky filmovej prehliadky sú určené pre študentov stredných škôl, večerná časť pre širokú verejnosť.



V dňoch 13. - 15. novembra otvorí ÚPN zároveň brány svojho archívu na Miletičovej ulici. Návštevníkov čaká komentovaná prehliadka depotov archívu, výstava s názvom Protištátne nápisy či odborné prednášky a diskusie.



Koncerty a diskusie, ale aj program pre školy prinesie podujatie Festival slobody pod pyramídou v spolupráci so Slovenským rozhlasom. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) pripravuje tradičný Víkend zatvorených hraníc. Jeho súčasťou bude napríklad spomienka na branné cvičenie, pohraničiarov i obete Železnej opony. Štátna hranica s Rakúskom bude symbolicky uzatvorená.



V koncertnej sieni Kostola Klarisky zaznie hudba spojená s diskusiou o umeleckej tvorbe pred rokom 1989. V rámci festivalu nebudú chýbať ani viaceré výstavy, v Poľskom inštitúte na Námestí SNP, na plote pri Galérii Umelka (pred Starým mostom), v Zichyho paláci či priestoroch Átria Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej ulici.



Vstup na podujatia Festivalu slobody je voľný. Bližšie informácie k programu sú zverejnené na webovej stránke www.festivalslobody.sk.