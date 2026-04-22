Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
< sekcia Regióny

V Prešove uzavrú severný obchvat vrátane tunela Bikoš

.
Na archívnej snímke tunel Bikoš. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
Prešov 22. apríla (TASR) - Z dôvodu vykonania stavebnej a nestavebnej údržby tunela Bikoš dôjde k úplnej uzávere rýchlostnej cesty R4 - severného obchvatu Prešova, vrátane tunela. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.

Uzávera bude platiť od štvrtka (23. 4.) od 20.00 h do piatka (24. 4.) do 6.00 h a od piatka 20.00 h do nedele (26. 4.) do 16.00 h.

Doprava bude vedená obojsmerne po cestách prvej triedy č. I/18 a I/68 cez mesto Prešov.

Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia.
.

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle