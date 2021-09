VODIČI POZOR: Na R1 v úseku Šintava - Pata bude obmedzená doprava

Bratislava 6. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na krátkodobé dopravné obmedzenia na rýchlostnej ceste R1 v úseku Šintava - Pata. Dôvodom sú lokálne opravy mostných záverov. Obmedzenia sa začnú v utorok (7. 9.) ráno. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



S dopravnými obmedzeniami by mali vodiči počítač vo viacerých úsekoch, a to na moste nad uzavretým kanálom pri obci Šoporňa (21,170 km), na moste medzi obcami Šintava – Pata (21,650 km) a na moste cez potok Jáč medzi obcami Šintava – Pata (23,050 km).



Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. "Dopravné obmedzenia budú krátkodobého charakteru, realizované len v potrebnom rozsahu na nevyhnutne dlhý čas pred a za opravovanými mostnými závermi v ľavom, respektíve v pravom jazdnom páse R1," priblížila Žgravčáková.



Dopravné obmedzenia potrvajú od utorka od 8.00 h do piatka (10. 9.) do 12.00 h.