VODIČI, OPATRNE: Na Pražskej ulici v Bratislave je obmedzená premávka

Bratislava 6. septembra (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na Pražskej ulici v Bratislave, ktoré potrvá od 11.00 h zhruba hodinu. Obmedzenie sa bude týkať oboch smerov. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



Dôvodom obmedzenia premávky je podľa slov polície odstraňovania poškodeného stromu v smere do mesta, ktorý ohrozuje život a zdravie chodcov, ako aj cestnú premávku.



"Premávka bude vedená v oboch smeroch v jednom jazdnom pruhu (v smere do mesta v protismernej časti vozovky). Vodičov vyzývame, aby sa riadili pokynmi polície a v uvedenom úseku jazdili opatrne. Pokiaľ je to možné, danému úseku sa úplne vyhnite z dôvodu predpokladanej tvorby kolón," upozornila polícia.