NAKUPUJETE NA INTERNETE? Polícia varuje pred podvodníkmi

Humenné 17. júna (TASR) – Polícia upozorňuje na pochybný spôsob platieb finančných prostriedkov prostredníctvom internetovej platobnej brány. Reaguje tak na prípad neoprávnenej výroby a používania platobného prostriedku, ktorým sa zaoberá Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom.



Ako informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová, k zneužitiu údajov z platobnej karty došlo pri predaji bicykla za cenu 70 eur. Počas vzájomnej komunikácie sa predávajúci s kupujúcim dohodli, že predávajúci zašle tovar kuriérom na dohodnutú adresu v Snine a kupujúci za tovar zaplatí cez bazárovú službu. "Kupujúci zaslal predávajúcemu link platobnej brány, kde po prihlásení do tejto platobnej brány poškodený predávajúci dobrovoľne zadal údaje svojej platobnej karty. Išlo o číslo platobnej karty, CVV kód, ako aj platnosť karty," ozrejmila Ligdayová s tým, že predávajúcemu prišla následne z banky sms s informáciou nie o vklade 70 eur, ale výbere 170 eur.



"Je to typickým príkladom prílišnej dôverčivosti ľudí a neopatrnosti vzhľadom na ochranu ich osobných údajov," skonštatovala. Pripomenula pritom, že osobné údaje, rovnako ako údaje k osobnej platobnej karte nepatria "do rúk nikomu inému".