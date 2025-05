Upozorňujú na sobotnú opravu D1 za križovatkou Bratislava - Nivy

Bratislava 15. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude počas soboty (17. 5.) opravovať povrch vozovky na bratislavskej D1 za križovatkou Bratislava - Nivy na šiestom kilometri v smere na Senec. Práce sa začnú skoro ráno a potrvajú odhadom do podvečerných hodín. Počas prác bude uzavretý stredný jazdný pruh. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.



„Výjazd z Bajkalskej ulice bude vedený rovno, takže vozidlá sa budú môcť pripojiť na D1 až za uzáverou. Pravý jazdný pruh diaľnice D1 od Prístavného mosta bude presmerovaný do ľavého jazdného pruhu. Motoristi musia počítať so zníženou rýchlosťou,“ upozorňuje NDS.