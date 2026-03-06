Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Upozorňujú na uzáveru priecestia na trati Zemianska Olča - Veľký Meder

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dôvodom je vzniknutý havarijný stav v podobe lomu koľaje.

Autor TASR
Zemianska Olča/Veľký Meder 6. marca (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na mimoriadnu víkendovú (7. - 8. 3.) uzáveru železničného priecestia na trati Zemianska Olča - Veľký Meder. Dôvodom je vzniknutý havarijný stav v podobe lomu koľaje. Informujú o tom ŽSR na sociálnej sieti.

Uzávera potrvá od soboty od 7.00 h do nedele do 18.00 h. „Priecestie bude úplne a nepretržite uzavreté pre cestnú dopravu,“ konštatujú ŽSR.

Obchádzková trasa bude vedená po existujúcich komunikáciách v okolí. Vodičov zároveň upozorňujú, že obchádzka bude „pomerne dlhšia“, preto odporúčajú počítať s časovou rezervou.
