Upozorňujú na zmenu organizácie dopravy na ceste I/16 v Košiciach

Košice 5. mája (TASR) - Od utorka (6. 5.) dôjde v Košiciach k zmene organizácie dopravy na ceste I/16 (ul. Nižné Kapustníky). Upozorňuje na to košická krajská polícia na sociálnej sieti. Dôvodom obmedzení je druhá etapa opravy mosta ponad železničnú trať.



„Doprava na Rožňavu bude vedená v jednom jazdnom pruhu v pôvodnom smere, doprava na Prešov bude vedená v jednom jazdnom pruhu v protismere,“ uvádza s tým, že výjazd zo sídliska Nad jazerom na Rožňavu zostáva uzavretý, pričom obchádzka vedie cez Južné nábrežie a ulicu Teplárenskú popod most.



Obmedzenia by sa mali skončiť 17. mája vo večerných hodinách.