Upratovanie vo vlastnej réžii neznížilo hygienu prešovskej nemocnice

Prešov 11. mája (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove realizuje upratovanie všetkých svojich priestorov od 1. apríla interne, vlastnými zamestnancami. Riaditeľ zariadenia Ľubomír Šarník preto odmieta medializované informácie o nedostatočnej úrovni hygieny.



"Všetci pracovníci majú požadované skúsenosti a absolvovali potrebné školenia. V nemocnici platia prísne protiepidemické a hygienické pravidlá, ktoré sa dodržiavajú," uviedol Šarník.



Nemocnica sa vo februári rozhodla ukončiť spoluprácu s firmou Peter Duchyňa – Hopos, argumentovala úsporou. Podľa Šarníka smerovali rokovania k tomu, aby sa spolupráca ukončila postupným prechodom zamestnancov upratovacej spoločnosti do pracovného pomeru v nemocnici. Na transformáciu mal slúžiť marec. Keďže to spoločnosť zamietla, FNsP podľa Šarníkových slov v priebehu víkendu zabezpečila náhradnú upratovaciu službu.



"Konali sme v časovej tiesni, nebol čas na to oslovovať veľa spoločností. Oslovili sme tak spoločnosť Bubbu Košice, ktorá reagovala na náš predchádzajúci inzerát, ktorým sme hľadali upratovačky na novovznikajúci referát upratovacích služieb," ozrejmil. Doplnil, že nového dodávateľa zazmluvnila nemocnica len na jeden mesiac, pričom cena služby bola o 30 percent nižšia oproti predošlému dodávateľovi. To kritizovalo združenie subjektov zaoberajúcich sa hygienou - Hygienik s tým, že upratovanie v nemocnici nebolo vykonávané dostatočným spôsobom.



Počas nasledujúcich troch rokov, keď chce FNsP realizovať upratovanie svojpomocne, Šarník predpokladá úsporu dva milióny eur.