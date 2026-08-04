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Úprava zastávkových pruhov v Košiciach na Moskovskej začne vo štvrtok
Nejde o kompletnú modernizáciu ani rekonštrukciu zastávky, ale o nevyhnutnú stavebnú údržbu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a komfort motoristov a cestujúcich.
Autor TASR
Košice 4. augusta (TASR) - Mesto Košice začne vo štvrtok (6. 8.) so stavebnou úpravou zastávkových pruhov na autobusových zastávkach Moskovská na Sídlisku KVP v smere do Myslavy aj v smere do mesta. Pôjde o výmenu asfaltového krytu i poškodených obrubníkov. Práce by mali potrvať do konca augusta. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.
Práce budú prebiehať na oboch zastávkach súčasne. Náhradné zastávky budú podľa mesta umiestnené niekoľko metrov za pôvodnými. Motoristov zároveň žiada o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia aj o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní úsekom.
„Nejde o kompletnú modernizáciu ani rekonštrukciu zastávky, ale o nevyhnutnú stavebnú údržbu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a komfort motoristov a cestujúcich,“ uvádza s tým, že mesto má v pláne zaradiť zastávky do niektorej z ďalších etáp modernizácie zastávok verejnej dopravy financovaných z eurofondov.
Práce budú prebiehať na oboch zastávkach súčasne. Náhradné zastávky budú podľa mesta umiestnené niekoľko metrov za pôvodnými. Motoristov zároveň žiada o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia aj o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní úsekom.
„Nejde o kompletnú modernizáciu ani rekonštrukciu zastávky, ale o nevyhnutnú stavebnú údržbu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a komfort motoristov a cestujúcich,“ uvádza s tým, že mesto má v pláne zaradiť zastávky do niektorej z ďalších etáp modernizácie zastávok verejnej dopravy financovaných z eurofondov.