Upravené stránkové hodiny na úrade v Handlovej budú platiť do 24. júla

Handlová 17. júla (TASR) - Upravené stránkové hodiny na mestskom úrade (MsÚ) v Handlovej budú platiť do 24. júla. K predĺženiu opatrenia pristúpila samospráva pre pretrvávajúce vysoké teploty. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Zamestnanci budú na MsÚ obyvateľom k dispozícii od 6.00 h do 14.00 h, výnimkou je štvrtok (18. 7.), ktorý bude nestránkovým dňom.



K úprave stránkových hodín z dôvodu vysokých teplôt radnica pristúpila ešte 11. júla vzhľadom na to, že budova handlovského MsÚ nie je plne klimatizovaná, čím dochádza ku kumulácii tepla v jeho priestoroch. Posunom pracovného času nie je podľa samosprávy nijako dotknutý osemhodinový pracovný úväzok zamestnancov mesta.



"Mesto naďalej odporúča, aby obyvatelia v prípade tropických horúčav prednostne kontaktovali zamestnancov MsÚ elektronicky, respektíve telefonicky a vyhýbali sa pobytu na verejných priestranstvách počas vysokých teplôt," ozrejmila Paulínyová.