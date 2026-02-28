< sekcia Regióny
Upravené trate na Čertovici pritiahnu cez zimu aj 10.000 bežkárov
Autor TASR
Brezno 28. februára (TASR) - Pred viac ako desiatimi rokmi partia nadšencov založila občianske združenie (OZ) Horské spoločenstvo na účely záchrany horskej útulne a neskôr turistickej ubytovne. Nachádzali sa na frekventovaných chodníkoch v Nízkych Tatrách, z ktorých mnohé neboli udržiavané. Jeden z objektov, ktorý OZ zrekonštruovalo, sa nachádza na Čertovici, kde cesta spájajúca Liptov a Horehronie delí Nízke Tatry presne na polovicu. Prostredie ideálne na bežkárske trate a fakt, že bežkovanie na Čertovici má svoju dávnu históriu, vyústilo do projektu Bežky Čertovica. Upravené trate počas víkendu v dobrom počasí pritiahnu okolo 400 až 600 návštevníkov, za zimu si tam príde zalyžovať odhadom 10.000 bežkárov. Pre TASR to uviedol vedúci projektu Bežky Čertovica Michal Vojtas.
„O údržbu tratí v pravidelnejšom režime sa staráme od roku 2020. Túto zimu pravidelne upravujeme okolo 15 až 20 kilometrov. Jednorazovo sa nám podarilo upraviť ďalšiu asi 10-kilometrovú časť, teda dokopy vyše 30 kilometrov. Sústreďujeme sa na vyššie položené trate, kde je stále dostatok snehu, hoci v meste to už dávno vyzerá na jar. Za ideálnych podmienok vieme prepojiť Čertovicu aj s horehronskými obcami na juhu, na západnej časti, s obľúbeným miestom Pohanské a Mýtom pod Ďumbierom. S týmito nižšie položenými trasami potom vieme upraviť viac ako 50 kilometrov tratí,“ konštatoval Vojtas.
Najvyššie položená bežkárska trať na Slovensku je 4,5 kilometra dlhá Líščia trasa v nadmorskej výške 1420 metrov.
„Trasa nie je zokruhovaná, lebo využívame iba cestu, ktorá bola určená na ťažbu severozápadného svahu masívu Beňušky a priľahlých dolín, preto koniec tejto cesty voláme vyhliadka. Z nej vidno v doline deliacej Nízke Tatry na polovice Západné Tatry a majestátny Ďumbier spolu s priľahlými kopcami. Obľúbená je aj útulňa Líška a výhľady na Brezniansku kotlinu. Za dobrých podmienok vidno až vysielač susedného strediska na Skalke medzi Banskou Bystricou a Kremnicou. Cestou po tejto trase, ktorá je panoramatická a obchádza po vrstevnici celý masív bočného hrebeňa Nízkych Tatier, môžeme vidieť celý hrebeň Vysokých Tatier, ako aj začiatok Nízkych s vykúkajúcou Kráľovou hoľou,“ priblížil Vojtas.
„Dokázali sme kúpiť iba starý ratrak, ktorý je určený na zjazdovky, takže úplne nevyhovuje potrebám bežkárskych tratí. V rámci možností ho upravujeme na bežkárske potreby, no aby sme vedeli fungovať aj do budúcich rokov, keď očakávame menej snehu aj v takých vysokých polohách, ako sa nachádzajú naše trate, potrebovali by sme techniku určenú na bežkárske trate, teda menší ratrak. To je však investícia, ktorá sa nebude dať realizovať bez verejných zdrojov alebo prenájmu od partnera, ktorý si kúpu bude môcť dovoliť,“ doplnil vedúci projektu Bežky Čertovica.
Ako zdôraznil, trate a ich úprava sú nákladná záležitosť, najmä ak to chcú robiť v určitom kvalitatívnom štandarde. Zatiaľ využívajú stále skôr improvizovanú techniku, a preto často nie je úprava v takej kvalite, ako by si predstavovali.
Veľkou pomocou sú príspevky od bežkárov vo forme darov a často aj ich vlastnou prácou.
„Máme pomerne stabilné verejné zdroje cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Horehronie, ktorá úzko spolupracuje s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), mestom Brezno a mestskými lesmi. Väčšie opravy techniky a obnovu zázemia hradíme z príspevkov od súkromných partnerov, čo sú zväčša firmy z Horehronia, ktorým záleží na zdraví zamestnancov a rozvoji okolia. Stále to však nepokrýva všetky náklady, a tak pripájame i vlastné zdroje, napríklad z dvoch percent daní,“ vysvetlil Vojtas.
OZ má úspešne za sebou verejnú zbierku.
„Spolu s BBSK sme spustili prvé kroky k budovaniu zázemia na Čertovici pre športujúcu mládež, ale aj na dofinancovanie prvej bunky, ktorú postupne zariaďujeme a dokončujeme. Tento priestor slúži na oddych a prezutie, prezlečenie, tiež ako pasívne infocentrum s mapami, letákmi a postupne aj na bezpečné odloženie vecí pre športovcov. Chceme tu zriadiť samoobslužný servis bežiek a podobné drobnosti, ktoré návštevníka potešia,“ dodal Vojtas s tým, že aktuálne sú vo fáze dokončovania hrubej stavby tohto modulárneho kontajnera a postupne budú pridávať vybavenie v interiéri.
Fungovanie OZ zabezpečujú nekonečné hodiny práce dobrovoľníkov. V lete majú najviac práce s čistením ciest, kosením, prerezávaním chodníkov a ciest od náletových drevín, tráv, inváznych druhov i padnutých skál a stromov.
„Je to taká nekonečná každoročná práca, ktorá si vyžaduje veľa rúk. Zato výsledok na trasách je výrazný. Miesta, ktoré sa nestihnú počas leta vyčistiť, sú cez zimu ťažko využiteľné na trasy. Takéto brigády sú aj obľúbenou formou teambuildingu pre tímy a firmy, keď sa popri pohybe a pobyte v prírode ľudia podieľajú na dobročinnej aktivite. Cez zimu slúžia bežkárom a cez leto turistom alebo cyklistom, ktorí jazdia po Nízkych Tatrách, čoho sú trate súčasťou,“ zdôraznil vedúci projektu Bežky Čertovica.
Partiu nadšencov teší, že môžu prispieť k rozvoju športu pre mladé talenty, ktoré majú možnosti na tréning vo vyššej nadmorskej výške na prírodnom snehu. Rovnako, že rozvíjajú prírodný turizmus v Nízkych Tatrách, prinášajú možnosť na zmysluplné trávenie voľného času a podporujú mentálne i fyzické zdravie.
