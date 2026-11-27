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Úpravňa vody Klenovec naďalej zabezpečuje výrobu bezpečnej pitnej vody
Obyvatelia nemajú dôvod na obavy.
Autor TASR
Rimavská Sobota 27. novembra (TASR) - Úpravňa vody Klenovec naďalej zabezpečuje výrobu zdravotne bezpečnej pitnej vody a obyvatelia nemajú dôvod na obavy. V reakcii na vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorá bola v okrese Rimavská Sobota vyhlásená pre zrušenie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby, to pre TASR uviedla Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS). Vydanie nového kolaudačného rozhodnutia spoločnosť očakáva začiatkom roka 2027.
Úpravňa vody v Klenovci je v prevádzke už 50 rokov. Pred niekoľkými rokmi prešla významnou modernizáciou za vyše 20 miliónov eur s DPH, práce boli ukončené v roku 2022. „Kolaudačné rozhodnutie modernizácie úpravne vody bolo vydané v roku 2024. Proti kolaudačnému rozhodnutiu takmer po dvoch rokoch podal prokurátor protest. Okresný úrad následne rozhodnutím protestu prokurátora vyhovel a napadnuté kolaudačné rozhodnutie zrušil,“ uviedla StVS.
Podľa vodárenskej spoločnosti po zrušení kolaudačného rozhodnutia samotné kolaudačné konanie ďalej pokračuje. StVS tvrdí, že v pokračujúcom kolaudačnom konaní postupuje v úzkej súčinnosti s okresným úradom a prevádzkovateľom úpravne vody. „Vydanie nového kolaudačného rozhodnutia predpokladáme v prvom kvartáli roku 2027,“ uviedla spoločnosť.
Na území okresu Rimavská Sobota bola pre situáciu okolo úpravne vody v Klenovci vyhlásená mimoriadna situácia. Keďže stavbe chýba kolaudácia, vodári by ju nemali ďalej používať, ohrozené by tým však boli dodávky pitnej vody pre obyvateľov. V rámci mimoriadnej situácie dal preto Okresný úrad Rimavská Sobota príkaz na používanie úpravne, kým nedôjde k jej právoplatnému skolaudovaniu.
Pitnou vodou z úpravne vody v Klenovci je zásobovaný skupinový vodovod Rimavská Sobota, na ktorý sú napojené mestá Rimavská Sobota i Hnúšťa a ďalších 29 obcí okresu. Celkovo je z vodovodu zásobovaných približne 40.000 ľudí. „Obyvatelia nemajú dôvod na obavy. Úpravňa vody Klenovec naďalej zabezpečuje výrobu zdravotne bezpečnej pitnej vody. Hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou ostáva v štandardnom režime,“ ubezpečila StVS.
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť pre TASR potvrdila, že pokračuje v dodávke pitnej vody pre všetky obce napojené na skupinový vodovod Rimavská Sobota bez obmedzení. „Pitná voda je bezpečná a zdravotne neškodná a podlieha prísnej dennej kontrole. Pre obyvateľov sa nič v súvislosti s dodávkou pitnej vody nemení,“ uviedla pre TASR riaditeľka marketingu a komunikácie spoločnosti Slavomíra Vogelová.
Úpravňa vody v Klenovci je v prevádzke už 50 rokov. Pred niekoľkými rokmi prešla významnou modernizáciou za vyše 20 miliónov eur s DPH, práce boli ukončené v roku 2022. „Kolaudačné rozhodnutie modernizácie úpravne vody bolo vydané v roku 2024. Proti kolaudačnému rozhodnutiu takmer po dvoch rokoch podal prokurátor protest. Okresný úrad následne rozhodnutím protestu prokurátora vyhovel a napadnuté kolaudačné rozhodnutie zrušil,“ uviedla StVS.
Podľa vodárenskej spoločnosti po zrušení kolaudačného rozhodnutia samotné kolaudačné konanie ďalej pokračuje. StVS tvrdí, že v pokračujúcom kolaudačnom konaní postupuje v úzkej súčinnosti s okresným úradom a prevádzkovateľom úpravne vody. „Vydanie nového kolaudačného rozhodnutia predpokladáme v prvom kvartáli roku 2027,“ uviedla spoločnosť.
Na území okresu Rimavská Sobota bola pre situáciu okolo úpravne vody v Klenovci vyhlásená mimoriadna situácia. Keďže stavbe chýba kolaudácia, vodári by ju nemali ďalej používať, ohrozené by tým však boli dodávky pitnej vody pre obyvateľov. V rámci mimoriadnej situácie dal preto Okresný úrad Rimavská Sobota príkaz na používanie úpravne, kým nedôjde k jej právoplatnému skolaudovaniu.
Pitnou vodou z úpravne vody v Klenovci je zásobovaný skupinový vodovod Rimavská Sobota, na ktorý sú napojené mestá Rimavská Sobota i Hnúšťa a ďalších 29 obcí okresu. Celkovo je z vodovodu zásobovaných približne 40.000 ľudí. „Obyvatelia nemajú dôvod na obavy. Úpravňa vody Klenovec naďalej zabezpečuje výrobu zdravotne bezpečnej pitnej vody. Hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou ostáva v štandardnom režime,“ ubezpečila StVS.
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť pre TASR potvrdila, že pokračuje v dodávke pitnej vody pre všetky obce napojené na skupinový vodovod Rimavská Sobota bez obmedzení. „Pitná voda je bezpečná a zdravotne neškodná a podlieha prísnej dennej kontrole. Pre obyvateľov sa nič v súvislosti s dodávkou pitnej vody nemení,“ uviedla pre TASR riaditeľka marketingu a komunikácie spoločnosti Slavomíra Vogelová.