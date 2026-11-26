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Úpravňa vody Klenovec nemá kolaudáciu, v okrese je mimoriadna situácia
Mimoriadna situácia v Rimavskosobotskom okrese bola vyhlásená po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu.
Autor TASR
Rimavská Sobota 26. novembra (TASR) - Na území okresu Rimavská Sobota bola vo štvrtok vyhlásená mimoriadna situácia. Dôvodom je zrušenie kolaudačného rozhodnutia úpravne vody v Klenovci, ktorá zásobuje pitnou vodou približne 40.000 obyvateľov v 31 obciach okresu. TASR o tom informoval prednosta Okresného úradu (OÚ) Rimavská Sobota Karol Anger.
Mimoriadna situácia v Rimavskosobotskom okrese bola vyhlásená po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu. „Z dôvodu zrušenia kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec došlo k ohrozeniu dodávky pitnej vody v 31 obciach okresu, čo predstavuje ohrozenie dodávky pitnej vody pre približne 40.000 obyvateľov,“ uviedol Anger.
Úpravňa vody v Klenovci prešla rekonštrukciou pred niekoľkými rokmi, kolaudačné rozhodnutie malo byť zrušené v októbri. Vodári by tak úpravňu vody nemali ďalej používať, ohrozené by tým však boli dodávky pitnej vody pre obyvateľov. V rámci mimoriadnej situácie dal preto OÚ príkaz na používanie úpravne, kým nedôjde k jej právoplatnému skolaudovaniu.
„OÚ úzko spolupracuje so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou na riešení vzniknutej situácie,“ doplnil Anger.
V okrese Rimavská Sobota platí mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody naďalej aj na území 16 obcí, a to Drňa, Dubovec, Gemerské Michalovce, Chrámec, Martinová, Valice, Vieska nad Blhom, Vyšné Valice, Radnovce, Hodejov, Husiná, Janice, Figa, Kaloša, Bottovo a Gemerček. Ide o dediny bez verejného vodovodu, kde v dôsledku sucha došlo k vyschnutiu miestnych studní. Obyvatelia sú odkázaní na núdzové dodávky pitnej vody, ktoré zabezpečuje armáda.
Mimoriadna situácia v Rimavskosobotskom okrese bola vyhlásená po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu. „Z dôvodu zrušenia kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec došlo k ohrozeniu dodávky pitnej vody v 31 obciach okresu, čo predstavuje ohrozenie dodávky pitnej vody pre približne 40.000 obyvateľov,“ uviedol Anger.
Úpravňa vody v Klenovci prešla rekonštrukciou pred niekoľkými rokmi, kolaudačné rozhodnutie malo byť zrušené v októbri. Vodári by tak úpravňu vody nemali ďalej používať, ohrozené by tým však boli dodávky pitnej vody pre obyvateľov. V rámci mimoriadnej situácie dal preto OÚ príkaz na používanie úpravne, kým nedôjde k jej právoplatnému skolaudovaniu.
„OÚ úzko spolupracuje so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou na riešení vzniknutej situácie,“ doplnil Anger.
V okrese Rimavská Sobota platí mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody naďalej aj na území 16 obcí, a to Drňa, Dubovec, Gemerské Michalovce, Chrámec, Martinová, Valice, Vieska nad Blhom, Vyšné Valice, Radnovce, Hodejov, Husiná, Janice, Figa, Kaloša, Bottovo a Gemerček. Ide o dediny bez verejného vodovodu, kde v dôsledku sucha došlo k vyschnutiu miestnych studní. Obyvatelia sú odkázaní na núdzové dodávky pitnej vody, ktoré zabezpečuje armáda.