Úpravňu uhlia v areáli bane v Handlovej zbúrajú, je v zlom stave

Handlová 28. októbra (TASR) - Úpravňu uhlia v areáli bane v Handlovej zbúrajú. Budova z minulého storočia je v zlom technickom stave a má narušenú statiku. S asanáciou objektu začnú Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) ešte tento mesiac. TASR o tom v pondelok informovala tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.



O vydanie povolenia na zbúranie úpravne uhlia z dôvodu ukončenia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku požiadala firma koncom septembra, rozhodnutie vydalo mesto Handlová 21. októbra. "Tento krok je dôležitý pre udržanie bezpečnosti a ochrany prostredia po ukončení priemyselnej ťažby. Búracie práce začnú čoskoro. Ukončenie asanačných prác bude závisieť od priaznivých poveternostných podmienok a očakáva sa do konca apríla 2025," uviedla Siváková.



Priemyselný objekt úpravne po skončení ťažby uhlia podľa nej neplní svoj účel a nie je vhodný na ďalšie využitie, je v zlom technickom stave a s narušenou statikou.



"Sprevádzkovanie priestorov na nové využitie by si vyžadovalo nákladné rekonštrukčné práce, ktoré z ekonomického hľadiska vysoko prevyšujú možnosti spoločnosti," priblížila ďalej Siváková.



Pre zachovanie baníckeho technického dedičstva spoločnosť podľa nej vybrala iné priestory Bane Handlová, ktoré vyhovujú na prevádzku skanzenu. V nich zostanú zachované aj technicky hodnotné prvky úpravne s dokumentáciou. Likvidácia technológií a industriálnych stavieb, ktoré nemajú ďalšie využitie, vyplýva firme aj zo zákona.



"Uvedomujeme si, že pre bývalých baníkov a Handlovčanov môže mať budova úpravne citovú hodnotu, pretože je súčasťou našej baníckej histórie," podotkla tlačová hovorkyňa spoločnosti.



Firma podľa nej zvážila všetky možné alternatívy a po dôkladnom posúdení dospela k záveru, že ponechanie úpravne v chátrajúcom stave je nezodpovedné a neudržateľné riešenie. "Asanáciou objektu úpravne a revitalizáciou priestoru vytvoríme príležitosť pre nové využitie areálu na rozvoj zamestnanosti v rámci pripravovaného priemyselného parku," dodala.



Prvý triedič uhlia postavili celý z dreva a spustili ho vo februári 1913. Objekt v súčasnej podobe tvorí tzv. stará a nová úpravňa. Budovu starej úpravne a triediarne uviedli do prevádzky v roku 1938. S výstavbou novej úpravne, ktorá využívala na triedenie uhlia priestory starej úpravne s inovovaným technologickým zariadením, začali v roku 1984.