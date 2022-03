Úpravňu vody v Hriňovej čaká modernizácia

Hriňová 16. marca (TASR) – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) plánuje inováciu a modernizáciu úpravne vody v Hriňovej v Detvianskom okrese. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Ako uvádza, stavba sa uskutoční pre úpravu surovej vody z nádrže Hriňová tak, aby plnila požiadavky na výrobu a distribúciu kvalitnej a bezpečnej pitnej vody pre obyvateľov. Ako uviedol pre TASR Peter Neuzer zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, úpravňa vody v Hriňovej zásobuje časti okresov Zvolen, Detva Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. „Je najstaršia z veľkých úpravní vody vo vlastníctve vodárenskej spoločnosti. Postavili a uviedli ju do prevádzky v 60. rokoch minulého storočia. Technický stav úpravne vody zodpovedá jej veku,“ spomenul.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je 23.547.357 eur bez DPH. StVS sa podľa Neuzera snaží získať na financovanie stavby aj prostriedky z fondov Európskej únie. V rámci financovania nákladov by bolo 85 percent prostriedkov z európskych fondov. „Päť percent nákladov by bolo zo štátneho rozpočtu a desať percent nákladov by bolo hradených z vlastných zdrojov investora,“ zdôraznil.



Pripomenul tiež, že predpokladaná doba výstavby sú približne tri roky s následnou skúšobnou prevádzkou vybudovaného diela na jeden rok. „V súčasnosti nie je zabezpečené financovanie stavby, preto nie je možné povedať rok začiatku modernizácie. Práce budú počas prevádzky úpravne vody, preto dosah na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou bude minimálny, prípadne žiadny,“ ukončil.



Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 4. apríla a kritériom na ich vyhodnotenie je cena.