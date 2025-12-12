< sekcia Regióny
Úpravňu vody v Stakčíne zrekonštruujú za viac ako 58 miliónov eur
Stakčín 12. decembra (TASR) - Do úpravne vody z najväčšieho zdroja pitnej vody pre viac ako 856.000 obyvateľov východného Slovenska smeruje investícia za viac ako 58 miliónov eur. V piatok v Stakčíne ju ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s bývalým prezidentom SR Rudolfom Schusterom, generálnym riaditeľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Stanislavom Prcúchom aj zástupcami samospráv. Vďaka novej investícii sa podľa Tarabu modernizuje najväčšia úpravňa vody vo východnej Európe, ktorá je v prevádzke vyše 40 rokov a odoberá povrchovú vodu z Vodárenskej nádrže Starina.
Ohlásená investícia podľa Tarabu umožní obyvateľom 40 obcí z desiatich okresov získať prístup ku kvalitnej pitnej vode zo Stariny, pričom celkovo bude môcť odoberať pitnú vodu cez modernizovanú úpravňu vody až takmer 900.000 obyvateľov.
„Východné Slovensko je veľmi zraniteľné, čo sa týka stavu spodných vôd, vzhľadom aj na geológiu, ktorá sa tu nachádza. Preto sme naozaj vďační za to, čo všetko v minulosti v oblasti vodohospodárstva bolo vykonané a ja osobitne touto cestou aj chcem poďakovať pánovi prezidentovi Schusterovi, ktorý patril nielen k predstaviteľom politického života, ale bol to aj odborník a vodohospodár,“ uviedol Taraba.
Voda z Vodárenskej nádrže Starina, ktorá prechádza úpravňou vôd, zásobuje okresy Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Prešov, Svidník a Stropkov v Prešovskom kraji a tiež okresy Michalovce, Trebišov, Košice - mesto a Košice - okolie v Košickom kraji.
„Úpravňa vody je dôležitá v tom, že sa tu začalo 500 litrami, myslím v decembri 1984 a postupne sa to zvyšovalo a od roku 1993 sa vďaka tejto úpravni vôd dokáže 1000 litrov za sekundu spracovať. Len zub času je taký, že ak by tu došlo k nejakej havárii, tak východné Slovensko je odstavené od vody,“ vysvetlil Taraba.
Ako povedal na brífingu bývalý prezident SR Rudolf Schuster, v čase, keď priehradu a úpravňu vody stavali, mali to jednoduchšie. „Rozhodlo sa niekde na orgánoch a ľudia počúvali a plnili, ako sa hovorí, ale aj vtedy musel zvíťaziť rozum a odbornosť. Výstavba Oravskej priehrady, Nosickej, ale aj tu na východe dokazujú, že odborníkov máme, ale musíme ich aj počúvať. Čo je veľmi cenné, že takúto vodu nikde nemajú. To je posledný takýto vzácny zdroj, ktorý tu máme a ten by sme si mali ako zlato opatrovať, ako to najvzácnejšie, čo máme,“ uviedol Schuster.
Podľa generálneho riaditeľa VVS Stanislava Prcúcha úpravňa vody bola spustená v roku 1984 a jej myšlienkou bolo zásobovať priľahlý región. „Máme vybudovaných stadiaľto 217 kilometrov privádzačov. Úpravňa vody, ako každá jedna dožíva. Tá technológia je na hrane prežitia. Budeme budovať moderné technológie, ktoré zabezpečia prevádzku úpravne vody ešte na ďalších 30, 40 rokov. Budeme vedieť zabezpečiť bezpečnosť tej vody už aj na zvýšených pravidlách alebo nárokoch na kvalitu pitnej vody," doplnil Prcúch.
Celková schválená výška oprávnených výdavkov tejto investície je viac ako 58,1 milióna eur. Envirorezort poskytol na projekt z Programu Slovensko viac ako 53,4 milióna eur, pričom spolufinancovanie zo strany VVS je približne 4,6 milióna eur. Projekt by mal byť zrealizovaný do decembra 2027.
