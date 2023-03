Úpravu bežkárskych tratí v okolí Banskej Bystrici ukončili

Banská Bystrica 24. marca (TASR) – Úprava bežkárskych tratí v okolí Banskej Bystrice sa skončila. Pracovníci mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorí ju mali na starosti, vyšli s technikou do terénu po prvý raz vlani 11. decembra na Šachtičkách a poslednú úpravu urobili 19. marca v Kremnických vrchoch. Ratraky a skútre najazdili zhruba 2000 kilometrov. TASR o tom v piatok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora s tým, že sezóna trvala necelých 100 dní a patrila k tým priemerným.



"Najviac sa trate upravovali už tradične v Kremnických vrchoch, v priemere každé tri dni. Ratrak tam počas 28 dní najazdil vyše 1100 kilometrov. V Starohorských vrchoch na trase Šachtičky – Donovaly sme trate upravovali 25-krát a ratraky so skútrom nabehali viac ako 700 kilometrov. Vo Veľkej Fatre zo sedla Malý Šturec sa urobila úprava skútrom len raz, keďže výdatná porcia nového snehu počas januára znemožnila bezpečný prejazd techniky týmto úsekom," zhrnul riaditeľ ZAaRES Ivan Šabo.



Pre mimoriadne teplé počasie sa po prvý raz nepodarilo zasnežiť okruh okolo jazera na plážovom kúpalisku.



"Napriek tomu verím, že obyvatelia aj návštevníci Banskej Bystrice si prišli na svoje a boli s úpravou bežkárskych tratí spokojní, aj keď v meste nám to tento rok prekazilo počasie. Latku sme v posledných rokoch nastavili vysoko a určite chceme v tomto trende pokračovať aj v ďalšom období. Denná návštevnosť počas tohtoročnej sezóny presahovala aj 1000 bežkárov. Náklady spojené s úpravou tratí z roka na rok stúpajú. Na ich pokrytí sa vo veľkej miere podieľa mesto a asi desatinou aj Banskobystrický samosprávny kraj," zhodnotil druhý zástupca primátora Martin Majling.



V Kremnických vrchoch sa ZAaRES staral o šesť tratí s celkovou dĺžkou 45 kilometrov. V Starohorských vrchoch upravoval dve trate dlhé 23 kilometrov. Vo Veľkej Fatre zo sedla Malý Šturec po napojenie na cestu vedúcu k hotelu Kráľova Studňa mal na starosti 6,5-kilometrový úsek.