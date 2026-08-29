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Uprising na Zlatých pieskoch láka aj na latino koncert Orishas
Pre najmladších návštevníkov organizátori pripravili samostatnú detskú zónu, ktorá je otvorená od 12.00 do 20.00 h.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Na bratislavských Zlatých pieskoch v sobotu pokračuje 19. ročník Uprising festivalu, ktorý má v programe na siedmich pódiách takmer 100 vystúpení. V piatkovom (28. 8.) programe figurovali lákadlá ako Dub Inc, Gogol Bordello či Andy C. Aj druhý festivalový deň ponúkne veľké zahraničné a domáce mená naprieč reggae, dancehallom, hiphopom, dubom, drum & bassom, jungleom, punkom a ďalšími žánrami.
V sobotnom večernom programe festivalových návštevníkov roztancujú na hlavnom pódiu Tiken Jah Fakoly, Protoje či Bou. Hlavnou hviezdou je kubánska legenda Orishas, ktorá sa na Slovensku predstaví premiérovo a vystúpi s plnohodnotnou živou kapelou. „Toto je moment, na ktorý sme čakali dlhé roky,“ uvádzajú organizátori festivalu k slovenskej premiére dvojnásobných držiteľov ceny Latin Grammy v Bratislave. Hlavné mesto podľa organizátorov festivalu zažije jeden z najvýraznejších latino koncertov posledných desaťročí.
„Piesne ako Represent, 537 CUBA, A Lo Cubano alebo Atrevido sa stali hymnami už niekoľkých generácií. Dodnes patria medzi najikonickejšie skladby latinskoamerickej mestskej scény a rezonujú aj vo filmovom svete,“ približuje Uprising hudobníkov, ktorých skladby zazneli v soundtrackoch k filmom ako Rýchlo a zbesilo alebo Hriešny tanec.
„Orishas je jednou zo skupín, ktoré zásadne formovali modernú latinskoamerickú hudbu. Priniesli latinskoamerickú urban music na globálnu scénu a otvorili dvere celej generácii dnešných interpretov,“ opisuje festival zoskupenie, ktorého zvuk je založený na kombinácii kubánskej hudby, hiphopu a afro-kubánskych rytmov.
Festivalový program okrem hudby ponúka aj stand-up, športové akcie, cestovateľskú zónu a program pre deti. „Návštevníkov čaká pestrý sprievodný program, ktorý prepája zábavu, šport, oddych, cestovanie, kreativitu aj vzdelávanie,“ hovorí PR manažér Sveťo Moravčík s tým, že festival tento rok prináša aj nové programové formáty a viac možností, ako si ho užiť počas celého dňa.
Súčasťou tohtoročného Uprisingu sú napríklad stand-up vystúpenia a diskusie, Healing Area s jogou, meditáciami a sound healingom, skateboarding, tanečné a ďalšie interaktívne workshopy, kreatívne aktivity a street art, filmové premietania, cestovateľský program či gastrozóna s kuchyňami z rôznych kútov sveta.
Pre najmladších návštevníkov organizátori pripravili samostatnú detskú zónu, ktorá je otvorená od 12.00 do 20.00 h. Deti môžu absolvovať kreatívne dielne, maľovanie na tvár, v programe je aj detské divadlo, kúzelnícke vystúpenie, zážitky s exotickými zvieratami, joga a tanečné aktivity.
Organizátori upozorňujú aj na oficiálnu aplikáciu Uprising 2026 s aktuálnym programom a praktickými informáciami pre jednoduchšiu orientáciu počas festivalu. Návštevníci si ju môžu stiahnuť na www.uprising.sk, kde nájdu aj kompletný program.
V sobotnom večernom programe festivalových návštevníkov roztancujú na hlavnom pódiu Tiken Jah Fakoly, Protoje či Bou. Hlavnou hviezdou je kubánska legenda Orishas, ktorá sa na Slovensku predstaví premiérovo a vystúpi s plnohodnotnou živou kapelou. „Toto je moment, na ktorý sme čakali dlhé roky,“ uvádzajú organizátori festivalu k slovenskej premiére dvojnásobných držiteľov ceny Latin Grammy v Bratislave. Hlavné mesto podľa organizátorov festivalu zažije jeden z najvýraznejších latino koncertov posledných desaťročí.
„Piesne ako Represent, 537 CUBA, A Lo Cubano alebo Atrevido sa stali hymnami už niekoľkých generácií. Dodnes patria medzi najikonickejšie skladby latinskoamerickej mestskej scény a rezonujú aj vo filmovom svete,“ približuje Uprising hudobníkov, ktorých skladby zazneli v soundtrackoch k filmom ako Rýchlo a zbesilo alebo Hriešny tanec.
„Orishas je jednou zo skupín, ktoré zásadne formovali modernú latinskoamerickú hudbu. Priniesli latinskoamerickú urban music na globálnu scénu a otvorili dvere celej generácii dnešných interpretov,“ opisuje festival zoskupenie, ktorého zvuk je založený na kombinácii kubánskej hudby, hiphopu a afro-kubánskych rytmov.
Festivalový program okrem hudby ponúka aj stand-up, športové akcie, cestovateľskú zónu a program pre deti. „Návštevníkov čaká pestrý sprievodný program, ktorý prepája zábavu, šport, oddych, cestovanie, kreativitu aj vzdelávanie,“ hovorí PR manažér Sveťo Moravčík s tým, že festival tento rok prináša aj nové programové formáty a viac možností, ako si ho užiť počas celého dňa.
Súčasťou tohtoročného Uprisingu sú napríklad stand-up vystúpenia a diskusie, Healing Area s jogou, meditáciami a sound healingom, skateboarding, tanečné a ďalšie interaktívne workshopy, kreatívne aktivity a street art, filmové premietania, cestovateľský program či gastrozóna s kuchyňami z rôznych kútov sveta.
Pre najmladších návštevníkov organizátori pripravili samostatnú detskú zónu, ktorá je otvorená od 12.00 do 20.00 h. Deti môžu absolvovať kreatívne dielne, maľovanie na tvár, v programe je aj detské divadlo, kúzelnícke vystúpenie, zážitky s exotickými zvieratami, joga a tanečné aktivity.
Organizátori upozorňujú aj na oficiálnu aplikáciu Uprising 2026 s aktuálnym programom a praktickými informáciami pre jednoduchšiu orientáciu počas festivalu. Návštevníci si ju môžu stiahnuť na www.uprising.sk, kde nájdu aj kompletný program.