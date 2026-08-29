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Uprising na Zlatých pieskoch láka aj na latino koncert Orishas

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Na snímke ľudia sa bavia počas 19. ročníka festivalu Uprising na Zlatých pieskoch v Bratislave 28. augusta 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pre najmladších návštevníkov organizátori pripravili samostatnú detskú zónu, ktorá je otvorená od 12.00 do 20.00 h.

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Na bratislavských Zlatých pieskoch v sobotu pokračuje 19. ročník Uprising festivalu, ktorý má v programe na siedmich pódiách takmer 100 vystúpení. V piatkovom (28. 8.) programe figurovali lákadlá ako Dub Inc, Gogol Bordello či Andy C. Aj druhý festivalový deň ponúkne veľké zahraničné a domáce mená naprieč reggae, dancehallom, hiphopom, dubom, drum & bassom, jungleom, punkom a ďalšími žánrami.

V sobotnom večernom programe festivalových návštevníkov roztancujú na hlavnom pódiu Tiken Jah Fakoly, Protoje či Bou. Hlavnou hviezdou je kubánska legenda Orishas, ktorá sa na Slovensku predstaví premiérovo a vystúpi s plnohodnotnou živou kapelou. „Toto je moment, na ktorý sme čakali dlhé roky,“ uvádzajú organizátori festivalu k slovenskej premiére dvojnásobných držiteľov ceny Latin Grammy v Bratislave. Hlavné mesto podľa organizátorov festivalu zažije jeden z najvýraznejších latino koncertov posledných desaťročí.

Piesne ako Represent, 537 CUBA, A Lo Cubano alebo Atrevido sa stali hymnami už niekoľkých generácií. Dodnes patria medzi najikonickejšie skladby latinskoamerickej mestskej scény a rezonujú aj vo filmovom svete,“ približuje Uprising hudobníkov, ktorých skladby zazneli v soundtrackoch k filmom ako Rýchlo a zbesilo alebo Hriešny tanec.

„Orishas je jednou zo skupín, ktoré zásadne formovali modernú latinskoamerickú hudbu. Priniesli latinskoamerickú urban music na globálnu scénu a otvorili dvere celej generácii dnešných interpretov,“ opisuje festival zoskupenie, ktorého zvuk je založený na kombinácii kubánskej hudby, hiphopu a afro-kubánskych rytmov.

Festivalový program okrem hudby ponúka aj stand-up, športové akcie, cestovateľskú zónu a program pre deti. „Návštevníkov čaká pestrý sprievodný program, ktorý prepája zábavu, šport, oddych, cestovanie, kreativitu aj vzdelávanie,“ hovorí PR manažér Sveťo Moravčík s tým, že festival tento rok prináša aj nové programové formáty a viac možností, ako si ho užiť počas celého dňa.

Súčasťou tohtoročného Uprisingu sú napríklad stand-up vystúpenia a diskusie, Healing Area s jogou, meditáciami a sound healingom, skateboarding, tanečné a ďalšie interaktívne workshopy, kreatívne aktivity a street art, filmové premietania, cestovateľský program či gastrozóna s kuchyňami z rôznych kútov sveta.

Pre najmladších návštevníkov organizátori pripravili samostatnú detskú zónu, ktorá je otvorená od 12.00 do 20.00 h. Deti môžu absolvovať kreatívne dielne, maľovanie na tvár, v programe je aj detské divadlo, kúzelnícke vystúpenie, zážitky s exotickými zvieratami, joga a tanečné aktivity.

Organizátori upozorňujú aj na oficiálnu aplikáciu Uprising 2026 s aktuálnym programom a praktickými informáciami pre jednoduchšiu orientáciu počas festivalu. Návštevníci si ju môžu stiahnuť na www.uprising.sk, kde nájdu aj kompletný program.
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