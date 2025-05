Úrad: Hygienici predpokladajú znižovanie chorobnosti na hepatitídu A

Prešov 11. mája (TASR) - Hygienici predpokladajú postupné znižovanie chorobnosti na vírusovú hepatitídu typu A (VHA) v Prešovskom kraji. V roku 2024 bolo v kraji hlásených 1781 ochorení na VHA, čo predstavovalo výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V roku 2025 je hlásených 253 ochorení. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Prešove Jozef Varga.



Najvyššia chorobnosť v roku 2024 aj 2025 bola podľa jeho slov zaznamenaná u detí vo veku od jedného do deviatich rokov. „Zaznamenávané boli najmä epidemické výskyty v komunitách osôb žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom, no v menšej miere boli zaznamenané aj sporadické ochorenia bez zjavnej epidemiologickej súvislosti,“ uviedol Varga.



Ako pokračoval, pri výskyte laboratórne potvrdenej VHA sú v zmysle platnej legislatívy prijímané štandardné protiepidemické opatrenia - lekársky dohľad po dobu 50 dní od posledného kontaktu s chorým a očkovanie, a to pre všetky osoby v úzkom kontakte s chorým.



„Opatrenia nad rámec štandardných opatrení sú nariadené následne vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie. V prípade výskytu v kolektívnom zariadení sa danému kolektívnemu zariadeniu nariadi pravidelná dezinfekcia priestorov. Pri nahromadení sa prípadov v komunitách, prípadne kolektívnych zariadeniach je možnosť nariadiť opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení aj formou vyhlášky - lekársky dohľad a očkovanie detí vo veku od jedného do 15 rokov,“ priblížil Varga.



Čo sa týka príznakov, ochorenie na VHA sa podľa neho najskôr prejavuje nešpecificky, príznakmi, ako sú horúčka, únava, nechutenstvo, nevoľnosť, následne hnačkou, zvracaním a bolesťou brucha. „Typickými príznakmi je ožltnutie kože, očných bielok, tmavý moč a svetlá stolica. V prípade výskytu príznakov ochorenia je potrebné kontaktovať svojho všeobecného lekára a riadiť sa jeho pokynmi,“ dodal regionálny hygienik.