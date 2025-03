Úrad inšpekčnej služby v kauze útoku na gymnáziu obvinil policajta

Spišská Stará Ves 16. marca (TASR) - V súvislosti s útokom žiaka na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil policajta z trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom. TASR to potvrdila hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová. Na obvinenie upozornila TV Markíza s tým, že obvineným je riaditeľ miestneho obvodného oddelenia polície.



"Policajt mal nesprávne vyhodnotiť závažné informácie o žiakovi ako informácie bez trestnoprávnej relevancie a nekonať z úradnej povinnosti, a tým spôsobiť obzvlášť závažný následok. Policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov," uviedla Dobiášová.



Pri útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi 16. januára zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o žiačku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník nožom zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Stíhaný je väzobne.



Vyšetrovateľ ÚIS v uznesení uviedol kroky, ktoré mal obvinený riaditeľ policajného oddelenia pred útokom urobiť. "Medzi opatrenia spadajúce do úvahy bolo možné postúpenie informácií iným zložkám Policajného zboru, monitorovanie školy, zvýšená hliadková činnosť a monitorovanie pohybu osoby, monitorovanie školského zariadenia a osoby ešte pred jej príchodom do školského zariadenia v deň konania skúšok," citovala TV Markíza z uznesenia.



ÚIS vyšetruje postup polície. Obvinený žiak sa pár dní pred útokom vyhrážal spolužiačkam cez SMS. Polícia toto konanie vyhodnotila ako šikanu, nie trestný čin. "Obvodné oddelenie PZ neprijalo dostatočné preventívne opatrenia napriek tomu, že príslušníci obvodného oddelenia vedeli o tom, že ide o problémového študenta a boli informovaní aj od učiteľov, aj od žiakov, že tento študent vyvoláva strach na škole," povedal v januári minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).