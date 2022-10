Úrad komisára pre deti a Nadácia PSK rozbiehajú spoluprácu

Prešov 7. októbra (TASR) - Úrad komisára pre deti a Nadácia PSK pre podporu rodiny budú spolupracovať pri poskytovaní pomoci i poradenstva. Prvým výstupom je výmena informácií a prepojenie webových sídiel, čo má pomôcť najmä rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením či deťom z marginalizovaných rómskych komunít. Prešovský samosprávny kraj (PSK) o tom informuje na svojej webovej stránke.



Vzájomnú podporu deklarovali počas piatkového stretnutia ombudsman pre deti Jozef Mikloško a predseda PSK Milan Majerský. Mikloško ocenil činnosť nadácie. Podľa jeho slov je práve adresná a rýchla pomoc týmto rodinám dôležitou prevenciou proti ich vyňatiu z rodinného prostredia do systému náhradnej starostlivosti. "V regiónoch Slovenska aktuálne mapujem situáciu a teším sa z toho, že práve v prešovskom regióne, kde ako v jedinom máme svoju pobočku, sa nám črtá silná spolupráca so samosprávou, ktorá má v článku pomoci deťom veľmi dôležitý význam," povedal.



Prepojenie webových sídel úradu a nadácie by malo prispieť k vytvoreniu systému, v ktorom by sa rodiny a zvlášť deti vedeli lepšie orientovať pri podávaní svojho podnetu týkajúceho sa náročnej zdravotnej či rodinnej situácie.



"Určite sa chceme v pomoci núdznym posúvať ďalej a hľadať možnosti, ako svoju podporu rozšíriť. Úrad komisára pre deti je ďalšou inštitúciou, ktorá nám chce byť nápomocná, a to hlavne pri práci s rodinami a deťmi," povedal Majerský.



Nadácia PSK počas troch rokov vďaka donorom a sponzorom podporila 414 žiadateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej, sociálne a zdravotnej núdzi. Podľa kraja to boli veľmi často práve rodiny s deťmi, ktoré nutne potrebovali rehabilitácie, avšak zdravotné poisťovne ich nepreplácajú. Prerozdelených bolo celkovo 236.000 eur. Nadácia poskytuje pomoc aj prostredníctvom rôznych zbierok či benefícií.



Úrad komisára pre deti má svoje jediné detašované pracovisko v Prešove na Námestí legionárov, čo podľa PSK môže ešte zintenzívniť spoluprácu medzi úradom a nadáciou. Poslaním je hlavne poskytovať systémovú pomoc najviac ohrozeným skupinám detí, ktoré sa stretávajú s chudobou, násilím, z marginalizovaných skupín, ale aj so zdravotnými ťažkosťami.