VIDEO: Úrad komisára pre deti spustil platformu proti žobraniu detí
Platforma a aplikácia spĺňa podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné.
Autor TASR
Prešov 20. mája (TASR) - Úrad komisára pre deti predstavil v stredu v Prešove digitálnu platformu nezobri.me zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Informácie o žobrajúcich deťoch sa tak dostanú priamo k mestskej polícii a následne k úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ako povedal autor myšlienky a zakladateľ platformy Otto Brixi, ktorý je zároveň poradcom komisára pre deti, cieľom nie je iba identifikovať dieťa a zbierať dáta o tom, že takýto jav existuje. Chcú riešiť konkrétny problém konkrétnej rodiny a dieťaťa tak, aby sa dieťa v systéme žobrania už neobjavilo. „Ak je človek na ulici a vidí žobrajúce dieťa, bude vedieť veľmi konkrétne identifikovať miesto, kde sa dieťa nachádza. Táto informácia sa automaticky odošle mestskej polícii, ktorá po stotožnení dieťaťa odošle podnet priamo na úrad práce,“ priblížil Brixi.
Aplikácia bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom cez už existujúce mestské aplikácie. Ako povedal, samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia, majú o platformu záujem. „Teraz bude dôležité rokovať s ministerstvom práce, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradom na ochranu osobných údajov SR, aby sme riešenie nastavili tak, že aplikácia bude nielen bezchybná, ale aj sociálnou inováciou, ktorú vieme ako Slovensko postúpiť aj iným krajinám, ktoré sa s podobným problémom boria,“ skonštatoval Brixi.
S rodinou žobrajúceho dieťaťa bude pracovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na báze multidisciplinárneho prístupu. „Potrebujeme zistiť, prečo dieťa žobre, nielen z akej rodiny pochádza. Dôležité je poznať potreby rodiny, prípadné hlbšie problémy, ale aj to, či nejde o kriminálne prostredie, navádzanie dieťaťa alebo organizovanú trestnú činnosť,“ povedal Brixi.
Platforma a aplikácia spĺňa podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné. „Mapuje situáciu, zisťuje údaje a prepája viaceré subjekty, ktoré sa musia na riešení podieľať,“ povedal Mikloško. Priblížil monitoring, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách. Zaregistrovali 100 žobrajúcich detí.
„Najväčším problémom bolo, že sa tam objavovali prvky organizovanosti. To ukazuje, že nejde len o situáciu, keď je dieťa hladné, ale že za tým môžu byť aj rôzne obchodné praktiky. Bohužiaľ, zachytili sa aj niektoré veci, ktoré už treba riešiť trestnoprávne. Ide o najvypuklejšiu časť skrytej problematiky, ktorá sa dlhodobo nerieši,“ povedal Mikloško.
„Medzitým bolo niekoľko pracovných rokovaní, kde boli prijaté závery a odporúčania ako ďalej, aká je cesta von. Cieľom je práca s rodinou. Cieľom je to, aby sme sledovali najlepší záujem dieťaťa, aby sme ho nenachádzali v patologických situáciách, aby dieťa žobralo v uliciach a bolo zneužívané často aj ekonomicky, aby tu nedochádzalo k organizovaniu zločinnosti práve na tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti,“ dodala poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová.
