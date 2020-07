Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja bude sídliť v internáte

Nitra 6. júla (TASR) – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) by mal sídliť v zrekonštruovanej budove stredoškolského internátu na Cabajskej ulici v Nitre. V pondelok o tom rozhodli krajskí poslanci.



Zastupiteľstvo si vyberalo z troch alternatív. Podľa prvej sa úrad presťahuje na internát v správe Strednej odbornej školy potravinárskej v Nitre, druhá počítala s výstavbou novej budovy a tretia s odkúpením objektu, ktorý má momentálne kraj v prenájme od súkromnej firmy.



Poslanci sa napokon rozhodli pre prvý variant. „Dnes je úrad na viacerých miestach. Potrebujeme ho dostať do jednej budovy, s dobrým prístupom a dostatočnými kapacitami na parkovanie,“ skonštatoval Iván Farkas zo SMK. Podľa zastupujúcej riaditeľky Úradu NSK Heleny Psotovej budova internátu všetky tieto požiadavky spĺňa. Predpokladané náklady na rekonštrukciu a adaptáciu priestorov sú podľa úradu na úrovni 4,5 až 5,5 milióna eur. „Predpokladaný termín ukončenia prác je dva až 2,5 roka,“ skonštatoval Predseda NSK Milan Belica.



Podľa viacerých poslancov je najvyšší čas, aby kraj zaobstaral pre svoj úrad vlastné sídlo. „Opäť sa hovorí o novom usporiadaní krajov, podľa ktorého by mal vzniknúť Bratislavský, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj. O sídle jednotlivých krajov sa bude rozhodovať aj podľa toho, či majú pre úrad vhodnú budovu. preto by sme nemali otáľať,“ pripomenul poslanec Jozef Dvonč (koalícia Smer-SD, SNS a Most-Híd).



Úrad NSK nemá vlastné sídlo od svojho vzniku v roku 2001. Napriek tomu už vynaložil na náklady súvisiace s umiestnením svojich úradníkov viac ako 1,76 milióna eur. Uvádza sa to v správe úradu z februára 2020. Za prenájom kancelárií na Rázusovej ulici v Nitre už zaplatil NSK vyše 940.000 eur. Ďalších takmer 570.000 eur stála projektová dokumentácia k novej budove na Slančíkovej ulici v Nitre. K jej výstavbe však nikdy nedošlo, pretože ešte v roku 2012 polícia obvinila sedem osôb z machinácií pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa. Odvtedy sa kraj k projektu nevrátil.



Ďalšie peniaze stáli NSK súdne spory so spoločnosťou GAP REAL. Kraj sa s firmou súdil pre budovu, ktorú GAP REAL postavil pre Úrad NSK na základe zmluvy podpísanej bývalým podpredsedom NSK Miklósom Fehérom. Kraj právoplatnosť zmluvy spochybnil a do postavenej budovy na Palárikovej ulici v Nitre odmietol svoj úrad presťahovať. Súdny spor stál NSK takmer 260.000 eur. Nitriansky vyšší územný celok okrem toho vedie doteraz neukončené súdne spory so spoločnosťou OTP Banka Slovensko a Miklósom Fehérom za približne 2,5 milióna eur.