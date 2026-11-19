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Úrad odmieta tvrdenia o hrozbe vyvlastnenia pozemkov v Kolačkove
Riešením mimoriadnej situácie sa spoločne s OÚ a obcou Kolačkov zaoberajú aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a Úrad komisára pre deti.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 19. novembra (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Stará Ľubovňa sa dôrazne ohradzuje voči medializovaným informáciám, ktoré vyvolávajú dojem, že v súvislosti s riešením mimoriadnej situácie v obci Kolačkov hrozí vlastníkom pozemkov ich vyvlastnenie. Úrad na sociálnej sieti zverejnil stanovisko, v ktorom okrem iného uvádza, že tvrdenia nezodpovedajú skutočnému stavu ani prijatým rozhodnutiam. Prípad súvisí s premiestnením rómskej osady, ktorú už niekoľko rokov ohrozuje zosúvajúci sa svah.
„V rámci hľadania bezpečnej lokality na presťahovanie obyvateľov ohrozených zosuvmi pôdy boli posudzované všetky dostupné možnosti v obci Kolačkov vrátane obecných aj súkromných pozemkov. V prípade súkromných pozemkov bolo vyžiadané výlučne stanovisko vlastníkov k možnosti ich dobrovoľného odkúpenia,“ uviedol OÚ. Dodáva, že možnosť vyvlastnenia pozemkov bola na základe právnej analýzy odmietnutá a následne zamietnutá aj Krízovým štábom okresu Stará Ľubovňa.
Riešením mimoriadnej situácie sa spoločne s OÚ a obcou Kolačkov zaoberajú aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a Úrad komisára pre deti. „Žiadna z uvedených inštitúcií nepodporila riešenie formou vyvlastnenia súkromných pozemkov. Práve naopak, všetky sa zhodujú v potrebe hľadať iné, právne aj spoločensky prijateľné riešenie,“ pripomína úrad. Upozorňuje, že prioritou zostáva ochrana životov a zdravia obyvateľov ohrozenej lokality vrátane takmer 300 detí. Rovnako však rešpektuje vlastnícke práva občanov a odmieta vytváranie zbytočného napätia medzi obyvateľmi.
„V rámci hľadania bezpečnej lokality na presťahovanie obyvateľov ohrozených zosuvmi pôdy boli posudzované všetky dostupné možnosti v obci Kolačkov vrátane obecných aj súkromných pozemkov. V prípade súkromných pozemkov bolo vyžiadané výlučne stanovisko vlastníkov k možnosti ich dobrovoľného odkúpenia,“ uviedol OÚ. Dodáva, že možnosť vyvlastnenia pozemkov bola na základe právnej analýzy odmietnutá a následne zamietnutá aj Krízovým štábom okresu Stará Ľubovňa.
Riešením mimoriadnej situácie sa spoločne s OÚ a obcou Kolačkov zaoberajú aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a Úrad komisára pre deti. „Žiadna z uvedených inštitúcií nepodporila riešenie formou vyvlastnenia súkromných pozemkov. Práve naopak, všetky sa zhodujú v potrebe hľadať iné, právne aj spoločensky prijateľné riešenie,“ pripomína úrad. Upozorňuje, že prioritou zostáva ochrana životov a zdravia obyvateľov ohrozenej lokality vrátane takmer 300 detí. Rovnako však rešpektuje vlastnícke práva občanov a odmieta vytváranie zbytočného napätia medzi obyvateľmi.