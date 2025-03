Úrad poskytne bezplatné analýzy vody zo studní na dusičnany a dusitany

Bratislava 27. marca (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa vody ponúkne Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR aj tento rok občanom bezplatné orientačné analýzy vody zo studní na dusičnany a dusitany. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ. Akcia pre verejnosť sa bude konať vo štvrtok v budove úradu na Trnavskej ceste v Bratislave od 9.00 do 13.00 h.



„Zároveň budeme poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov, ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka,“ spresnil úrad.



V prípade záujmu o rozbor musia záujemcovia doniesť vodu v objeme minimálne 0,2 litra. „Musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,“ doplnil úrad. Dodal, že pred odobratím vzorky je vodu vhodné odpustiť aspoň na dve až tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila sa voda, ktorá sa nachádzala v potrubí.



Ako priblížil úrad, fľašu je vhodné prepláchnuť odoberanou vodou, naplniť ju vzorkou doplna, bez vzduchovej bubliny a uzavrieť. Následne ju označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste - uviesť adresu, na ktorej sa studňa nachádza. „Prineste vzorku vody na orientačné vyšetrenie čo najskôr po odbere (najvhodnejšie do 24 hodín od odberu),“ ozrejmil ÚVZ.