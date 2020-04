Úrad práce má v okrese Lučenec nahlásené jedno hromadné prepúšťanie

Lučenec 21. apríla (TASR) – Jediné hromadné prepúšťanie má v súčasnosti zo strany zamestnávateľov nahlásené Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci. TASR to potvrdil jeho riaditeľ Zoltán Szabó.



„Máme nahlásené iba jedno hromadné prepúšťanie, 47 zamestnancov vo firme Ekoltech vo Fiľakove. Odstúpili sme to na naše ústredie, ako je našou povinnosťou,“ konkretizoval Szabó.



Spomenul tiež, že lučenecký úrad práce, podobne ako úrad v susednej Rimavskej Sobote, zaznamenal v poslednom čase zvýšený záujem o zaradenie do evidencie od ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia. „Sme dosť v obdobnej situácii. Poviem to tak, že nestíhame evidovať ľudí,“ podotkol riaditeľ.



Podľa primátora Fiľakova Attilu Agócsa bola v ich meste aj pred pandémiou nového koronavírusu vyššia nezamestnanosť ako priemer v celej SR. „Celoštátny priemer bol okolo piatich percent, my sme boli stále nad desiatimi. To znamená, že strata každej pracovnej pozície v meste je stratou pre celé lokálne spoločenstvo,“ uviedol Agócs.



Ako ďalej povedal, aj v iných firmách v meste došlo k prepúšťaniu či nepredĺženiu pracovných zmlúv uzavretých na dobu určitú. „Celkový dosah je teda oveľa širší než to, čo bolo medializované. Môj odhad je, že nepredĺžením zmlúv a prepúšťaním už prišlo vo Fiľakove o prácu približne 200 ľudí,“ konkretizoval primátor.



Podľa aktuálnych údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR dosiahla v marci miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Lučenec úroveň 8,63 percenta. Vo februári bola vo výške 8,34 percenta.