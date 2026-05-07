< sekcia Regióny
Úrad pre reguláciu hazardných hier a UKF podpísali memorandum
Memorandum otvára priestor pre systémové vzdelávanie v oblasti sociálnych vplyvov hazardných hier.
Autor TASR
Nitra 7. mája (TASR) - Zástupcovia Úradu pre reguláciu hazardných hier a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre podpísali memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je prepojiť regulačnú prax s akademickou prípravou budúcich sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane zraniteľných skupín obyvateľstva, informovala generálna riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová.
Memorandum otvára priestor pre systémové vzdelávanie v oblasti sociálnych vplyvov hazardných hier. Študenti psychológie a sociálnej práce získajú prístup k aktuálnym poznatkom prostredníctvom odborných prednášok a workshopov zameraných na oblasť regulácie hazardných hier, prevencie závislostí, zodpovedného hrania a nových foriem hazardu v digitálnom prostredí.
Spolupráca zahŕňa aj odborné konzultácie pri záverečných prácach, účasť na vedeckých konferenciách a spoločnú analýzu spoločenských trendov v oblasti hazardných hier. „Naším cieľom je budovať bezpečný a zodpovedný trh hazardných hier, čo si vyžaduje hlboké porozumenie spoločenským procesom,“ uviedla Baranová.
Partnerstvo univerzity a úradu posilňuje prepojenie vzdelávania s praxou a pomáha pripravovať odborníkov, ktorí budú schopní účinne chrániť zraniteľné skupiny v súčasnej spoločnosti, uviedol dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF Tomáš Sollár.
Memorandum otvára priestor pre systémové vzdelávanie v oblasti sociálnych vplyvov hazardných hier. Študenti psychológie a sociálnej práce získajú prístup k aktuálnym poznatkom prostredníctvom odborných prednášok a workshopov zameraných na oblasť regulácie hazardných hier, prevencie závislostí, zodpovedného hrania a nových foriem hazardu v digitálnom prostredí.
Spolupráca zahŕňa aj odborné konzultácie pri záverečných prácach, účasť na vedeckých konferenciách a spoločnú analýzu spoločenských trendov v oblasti hazardných hier. „Naším cieľom je budovať bezpečný a zodpovedný trh hazardných hier, čo si vyžaduje hlboké porozumenie spoločenským procesom,“ uviedla Baranová.
Partnerstvo univerzity a úradu posilňuje prepojenie vzdelávania s praxou a pomáha pripravovať odborníkov, ktorí budú schopní účinne chrániť zraniteľné skupiny v súčasnej spoločnosti, uviedol dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF Tomáš Sollár.