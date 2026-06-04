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Úrad pre reguláciu hazardu a UPJŠ podpísali memorandum o spolupráci
Hlavným cieľom partnerstva je preniesť najnovšie poznatky a skúsenosti z regulačnej praxe priamo do akademickej prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) a Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) podpísali memorandum o spolupráci. Študenti tak získajú prístup k aktuálnym informáciám prostredníctvom odborných prednášok a workshopov zameraných na reguláciu hazardných hier, prevenciu závislostí, princípy zodpovedného hrania a nové formy hazardu v digitálnom prostredí. Informoval o tom ÚRHH.
Úrad rozširuje sieť akademických partnerstiev, keď už predtým nadviazal spoluprácu s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Hlavným cieľom partnerstva je preniesť najnovšie poznatky a skúsenosti z regulačnej praxe priamo do akademickej prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov. Práve tí zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní hodnotových postojov mladých ľudí a pri riešení etických otázok, s ktorými sa stretávajú v súčasnej spoločnosti.
„Ak majú mať mladí ľudia objektívne a neskreslené informácie o fungovaní hazardných hier, musíme systematicky vzdelávať tých, ktorí ich hodnotovo formujú. Učitelia, školskí psychológovia či sociálni pracovníci sú pre nás kľúčovými partnermi. Práve oni majú v edukačnom procese priestor otvárať dôležité diskusie, riešiť hodnotové dilemy a rozvíjať kritické myslenie mladej generácie,“ uviedla generálna riaditeľka ÚRHH Libuša Baranová.
Súčasťou spolupráce budú aj odborné konzultácie pri vypracovávaní záverečných prác, účasť na vedeckých konferenciách a spoločná tvorba metodických materiálov pre školy.
„Partnerstvo s Úradom pre reguláciu hazardných hier umožní našim študentom získať poznatky z odbornej praxe a zároveň prispeje k rozvoju prevencie, kritického myslenia a zodpovedných postojov v oblasti, ktorá sa významne dotýka celej spoločnosti,“ uviedla dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ Renáta Panocová.
Úrad rozširuje sieť akademických partnerstiev, keď už predtým nadviazal spoluprácu s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Hlavným cieľom partnerstva je preniesť najnovšie poznatky a skúsenosti z regulačnej praxe priamo do akademickej prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov. Práve tí zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní hodnotových postojov mladých ľudí a pri riešení etických otázok, s ktorými sa stretávajú v súčasnej spoločnosti.
„Ak majú mať mladí ľudia objektívne a neskreslené informácie o fungovaní hazardných hier, musíme systematicky vzdelávať tých, ktorí ich hodnotovo formujú. Učitelia, školskí psychológovia či sociálni pracovníci sú pre nás kľúčovými partnermi. Práve oni majú v edukačnom procese priestor otvárať dôležité diskusie, riešiť hodnotové dilemy a rozvíjať kritické myslenie mladej generácie,“ uviedla generálna riaditeľka ÚRHH Libuša Baranová.
Súčasťou spolupráce budú aj odborné konzultácie pri vypracovávaní záverečných prác, účasť na vedeckých konferenciách a spoločná tvorba metodických materiálov pre školy.
„Partnerstvo s Úradom pre reguláciu hazardných hier umožní našim študentom získať poznatky z odbornej praxe a zároveň prispeje k rozvoju prevencie, kritického myslenia a zodpovedných postojov v oblasti, ktorá sa významne dotýka celej spoločnosti,“ uviedla dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ Renáta Panocová.