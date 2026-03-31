< sekcia Regióny
Úrad pre rómske komunity podporil projekty v oblasti bývania
Vybudovaním nových bytových jednotiek prispejú k zlepšeniu kvality bývania, podpore sociálneho začlenenia a stabilizácii životných podmienok obyvateľov.
Autor TASR
Prešov 31. marca (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) schválil v uplynulých dňoch ďalšie projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v Atlase rómskych komunít. Tentoraz smeruje podpora do oblasti bývania v obciach Vyšný Mirošov a Bystrany, pričom celková výška schváleného nenávratného finančného príspevku dosahuje 5.783.913,83 eura. TASR o tom v utorok informovala riaditeľka mediálneho odboru ÚSVRK Miriam Žiaková.
Realizáciou týchto projektov sa podľa nej vybuduje 46 bytových jednotiek, s predpokladanou kapacitou bývania pre 230 obyvateľov, prevažne z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Projektami sa zároveň zabezpečí činnosť asistenta bývania. Vybudovaním nových bytových jednotiek prispejú podľa Žiakovej k zlepšeniu kvality bývania, podpore sociálneho začlenenia a stabilizácii životných podmienok obyvateľov.
„Dostupné a dôstojné bývanie je základným predpokladom na stabilný rozvoj komunít aj jednotlivcov. Každý podporený projekt predstavuje konkrétnu pomoc rodinám, ktoré čelia zložitým životným podmienkam a zároveň je dôležitým krokom k systematickému znižovaniu sociálnych rozdielov. Naším cieľom je vytváranie podmienok pre bezpečné, zdravé a udržateľné bývanie, ktoré podporuje sociálne začlenenie občanov a zvyšuje kvalitu života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Veríme, že investície do bývania majú dlhodobý pozitívny vplyv nielen na samotné rodiny, ale aj na rozvoj celých obcí,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Realizáciou týchto projektov sa podľa nej vybuduje 46 bytových jednotiek, s predpokladanou kapacitou bývania pre 230 obyvateľov, prevažne z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Projektami sa zároveň zabezpečí činnosť asistenta bývania. Vybudovaním nových bytových jednotiek prispejú podľa Žiakovej k zlepšeniu kvality bývania, podpore sociálneho začlenenia a stabilizácii životných podmienok obyvateľov.
„Dostupné a dôstojné bývanie je základným predpokladom na stabilný rozvoj komunít aj jednotlivcov. Každý podporený projekt predstavuje konkrétnu pomoc rodinám, ktoré čelia zložitým životným podmienkam a zároveň je dôležitým krokom k systematickému znižovaniu sociálnych rozdielov. Naším cieľom je vytváranie podmienok pre bezpečné, zdravé a udržateľné bývanie, ktoré podporuje sociálne začlenenie občanov a zvyšuje kvalitu života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Veríme, že investície do bývania majú dlhodobý pozitívny vplyv nielen na samotné rodiny, ale aj na rozvoj celých obcí,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.