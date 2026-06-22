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Úrad pre územné plánovanie:Platnú dokumentáciu má 63 percent samospráv
Každá obec a mesto na Slovensku musia mať do konca marca 2032 schválený územný plán.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR zisťoval stav územného plánovania na Slovensku. Z celkového počtu 2924 miest a obcí na Slovensku má aktuálne schválenú a platnú územnoplánovaciu dokumentáciu 1835, čo je 63 % všetkých samospráv. Vyplýva to z údajov UUPV a Národného geoportálu, informovala v pondelok hovorkyňa UUPV Simona Parížeková.
Každá obec a mesto na Slovensku musia mať do konca marca 2032 schválený územný plán. Aby štát vedel samosprávam pri plnení tejto zákonnej povinnosti účinne pomôcť, úrad uskutočnil od 26. mája do 18. júna celoslovenský dotazníkový prieskum. Závery sú podľa neho optimistické. Do prieskumu sa zapojili viac ako dve tretiny samospráv. Úrad získal odpovede od 1951 obcí a miest, čo je 67 % všetkých oslovených subjektov. Takto rozsiahly súbor údajov poskytol dôležitý podklad pre ďalšie kroky pri napĺňaní cieľov reformy územného plánovania.
„Našou ambíciou je byť pre obce a mestá skutočným partnerom. Chceli sme sa priamo samospráv opýtať, čo potrebujú, s akými prekážkami sa stretávajú a akú podporu od štátu očakávajú. Len na základe reálnych dát dokážeme nastaviť opatrenia tak, aby boli praktické a aby samosprávam skutočne pomohli splniť zákonnú povinnosť, mať do konca marca 2032 kvalitný územný plán,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík.
Prieskum ukázal, že najväčšou výzvou budú najmä malé obce. Väčšina obcí bez schváleného územného plánu má do 1000 obyvateľov. Z celkového počtu 1112 obcí do 500 obyvateľov nemá územný plán 429 obcí. V obciach od 501 do 1000 obyvateľov územný plán chýba 281 obciam zo 738.
Tento stav má podľa úradu logický pôvod v predchádzajúcej legislatíve. Podľa starého stavebného zákona totiž menšie obce nemuseli mať územný plán povinne, pokiaľ nespĺňali určené podmienky. Nový zákon o územnom plánovaní už počíta s tým, že do konca marca 2032 bude územným plánom pokrytá každá obec a mesto na Slovensku.
„Výsledky prieskumu zároveň ukazujú pozitívny trend. Väčšina malých obcí už podľa výsledkov prieskumu deklaruje konkrétny spôsob, ako si novú územnoplánovaciu dokumentáciu zabezpečí. Spomedzi obcí do 500 obyvateľov (spolu 1112) takmer polovica zvažuje zapojenie do územného plánu mikroregiónu a sedem z desiatich predpokladá, že zákonný termín do marca 2032 stihne splniť. Až 93 % z nich zároveň uviedlo, že by pri obstarávaní územného plánu privítalo finančnú podporu štátu,“ priblížila Parížeková.
V obciach od 501 do 1000 obyvateľov viac ako 84 % predpokladá, že nový územný plán stihne schváliť v termíne a 91 % označilo za dôležitú finančnú podporu štátu.
„Nová legislatíva zároveň prináša flexibilnejšie možnosti obstarávania územných plánov. Obce si môžu zabezpečiť vlastný územný plán, pripraviť spoločný územný plán s okolitými samosprávami alebo sa zapojiť do prípravy územného plánu mikroregiónu,“ poznamenala Parížeková.
Výsledky prieskumu naznačujú, že cieľ dosiahnuť celoplošné pokrytie Slovenska územnoplánovacou dokumentáciou do stanoveného termínu je realistický a dosiahnuteľný. Úrad, aj na základe údajov z prieskumu, bude v najbližšom období realizovať ďalšie cielené aktivity a sústreďovať pomoc predovšetkým na tie samosprávy, ktoré budú potrebovať intenzívnejšiu odbornú, metodickú a finančnú podporu.
„Úrad každý rok poskytuje obciam a mestám dotácie na tvorbu územných plánov. Poskytnutá dotácia pokrýva až 80 % ich oprávnených nákladov. Už minulý rok boli alokované finančné prostriedky na tento účel vo výške 1,2 milióna eur a tento rok, vzhľadom na zvýšený záujem samospráv, túto sumu úrad ešte operatívne navýšil na 1,5 milióna eur,“ dodala Parížeková.
Každá obec a mesto na Slovensku musia mať do konca marca 2032 schválený územný plán. Aby štát vedel samosprávam pri plnení tejto zákonnej povinnosti účinne pomôcť, úrad uskutočnil od 26. mája do 18. júna celoslovenský dotazníkový prieskum. Závery sú podľa neho optimistické. Do prieskumu sa zapojili viac ako dve tretiny samospráv. Úrad získal odpovede od 1951 obcí a miest, čo je 67 % všetkých oslovených subjektov. Takto rozsiahly súbor údajov poskytol dôležitý podklad pre ďalšie kroky pri napĺňaní cieľov reformy územného plánovania.
„Našou ambíciou je byť pre obce a mestá skutočným partnerom. Chceli sme sa priamo samospráv opýtať, čo potrebujú, s akými prekážkami sa stretávajú a akú podporu od štátu očakávajú. Len na základe reálnych dát dokážeme nastaviť opatrenia tak, aby boli praktické a aby samosprávam skutočne pomohli splniť zákonnú povinnosť, mať do konca marca 2032 kvalitný územný plán,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík.
Prieskum ukázal, že najväčšou výzvou budú najmä malé obce. Väčšina obcí bez schváleného územného plánu má do 1000 obyvateľov. Z celkového počtu 1112 obcí do 500 obyvateľov nemá územný plán 429 obcí. V obciach od 501 do 1000 obyvateľov územný plán chýba 281 obciam zo 738.
Tento stav má podľa úradu logický pôvod v predchádzajúcej legislatíve. Podľa starého stavebného zákona totiž menšie obce nemuseli mať územný plán povinne, pokiaľ nespĺňali určené podmienky. Nový zákon o územnom plánovaní už počíta s tým, že do konca marca 2032 bude územným plánom pokrytá každá obec a mesto na Slovensku.
„Výsledky prieskumu zároveň ukazujú pozitívny trend. Väčšina malých obcí už podľa výsledkov prieskumu deklaruje konkrétny spôsob, ako si novú územnoplánovaciu dokumentáciu zabezpečí. Spomedzi obcí do 500 obyvateľov (spolu 1112) takmer polovica zvažuje zapojenie do územného plánu mikroregiónu a sedem z desiatich predpokladá, že zákonný termín do marca 2032 stihne splniť. Až 93 % z nich zároveň uviedlo, že by pri obstarávaní územného plánu privítalo finančnú podporu štátu,“ priblížila Parížeková.
V obciach od 501 do 1000 obyvateľov viac ako 84 % predpokladá, že nový územný plán stihne schváliť v termíne a 91 % označilo za dôležitú finančnú podporu štátu.
„Nová legislatíva zároveň prináša flexibilnejšie možnosti obstarávania územných plánov. Obce si môžu zabezpečiť vlastný územný plán, pripraviť spoločný územný plán s okolitými samosprávami alebo sa zapojiť do prípravy územného plánu mikroregiónu,“ poznamenala Parížeková.
Výsledky prieskumu naznačujú, že cieľ dosiahnuť celoplošné pokrytie Slovenska územnoplánovacou dokumentáciou do stanoveného termínu je realistický a dosiahnuteľný. Úrad, aj na základe údajov z prieskumu, bude v najbližšom období realizovať ďalšie cielené aktivity a sústreďovať pomoc predovšetkým na tie samosprávy, ktoré budú potrebovať intenzívnejšiu odbornú, metodickú a finančnú podporu.
„Úrad každý rok poskytuje obciam a mestám dotácie na tvorbu územných plánov. Poskytnutá dotácia pokrýva až 80 % ich oprávnených nákladov. Už minulý rok boli alokované finančné prostriedky na tento účel vo výške 1,2 milióna eur a tento rok, vzhľadom na zvýšený záujem samospráv, túto sumu úrad ešte operatívne navýšil na 1,5 milióna eur,“ dodala Parížeková.