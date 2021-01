Úrad PSK zriadil špeciálne odberové miesto

Prešov 21. januára (TASR) – Úrad Prešovského samosprávneho kraja zriadil špeciálne odberové miesto priamo vo svojich priestoroch na Námestí mieru v Prešove. Testovať v nich bude svojich zamestnancov, zamestnancov organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale aj zamestnancov v pôsobnosti mesta Prešov.



Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie, s testovaním sa začne už v piatok o 8:00 vo vestibule úradu s predpokladaným trvaním do 16:00. Špeciálne zriadené odberové miesto môžu využiť zamestnanci úradu, ich rodinní príslušníci, ale aj zamestnanci kultúrnych organizácií PSK a krajských stredných škôl.



„Testovanie antigénovými testami bude v úrade pokračovať aj v sobotu od 8:00 do 20:00. Otestovať sa môžu prísť zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, zamestnanci mestského úradu, pracovníci mestských firiem, ale aj verejnosť," uviedla Heilová.



Krajská samospráva taktiež poskytla priestory na skríningové testovanie verejnosti vo svojich deviatich stredných školách na území mesta Prešov. Počas víkendu sa tak budú môcť Prešovčania otestovať aj na Spojenej škole Tarasa Ševčenka, na Strednej priemyselnej škole strojníckej, Gymnáziu J. A. Raymana, Strednej odbornej škole technickej, SPŠ elektrotechnickej, na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej, SOŠ gastronómie a služieb, SPŠ stavebnej a SOŠ lesníckej.



Na každej škole bude počas celého testovania zo strany vyššieho územného celku zabezpečená aj stála služba, tzv. koordinátori. Okrem toho by mal kraj vypomôcť mestu aj s jeho prípadnými ďalšími požiadavkami.



Na víkendové skríningové testovanie v domovoch sociálnych služieb distribuoval PSK verejným aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v kraji doposiaľ asi 6000 antigénových testov.