Stredné školy v Prešovskom kraji by sa mali otvárať postupne

Prešov 5. februára (TASR) - Žiaci a zamestnanci stredných škôl (SŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa budú môcť v sobotu (6. 2.) otestovať na ochorenie COVID-19 priamo na Úrade PSK. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, kraj chce odbremeniť samosprávu od náporu študentov, ktorí majú od pondelka (8. 2.) nastúpiť na prezenčné vyučovanie.



Jeleňová priblížila, že Úrad PSK zriadil už po druhý raz špeciálne odberové miesto priamo vo svojich priestoroch na Námestí mieru v Prešove. Počas piatka testoval najmä svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. S testovaním na Úrade PSK sa bude pokračovať aj v sobotu. Odberné miesto má poslúžiť predovšetkým pre študentov a zamestnancov stredných škôl, a taktiež pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Testovanie sa bude realizovať od 8.00 do 18.00 h.



„Stredné školy v pôsobnosti PSK by sa mali otvárať postupne v priebehu budúceho týždňa. Z dôvodu zvládnutia logistiky a testovania Prešovský samosprávny kraj plánuje v tejto súvislosti zriadiť aj vlastné mobilné odberové miesto,“ ozrejmila Jeleňová.



Ako dodala, prímestská autobusová doprava v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK od pondelka pokračuje v režime cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Počíta však s posilovými spojmi, ktoré sa zavedú do prevádzky podľa potrieb a požiadaviek obcí. Spoje pridávané na základe znalostí územia a cestovných poriadkov doplní automaticky. PSK cestujúcim odporúča sledovať cestovné poriadky na webových stránkach dopravcov (SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a BUS Karpaty).