< sekcia Regióny
Úrad rozhoduje o pokute pre Záchrannú službu Košice
Oznamovateľka Koránová sa obrátila na novovzniknutý ÚOO, ktorý jej výpoveď pozastavil, keďže sa javila ako účelová.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) začal správne konanie voči Záchrannej službe Košice (ZSKE) pre porušenie zákona o ochrane oznamovateľov. „Štátna inštitúcia odmieta zaradiť do práce svoju zamestnankyňu - chránenú oznamovateľku Máriu Koránovú. Záchranke hrozí pokuta až do výšky 100.000 eur,“ informovala Alexandra Znášiková z Odboru prevencie a komunikácie ÚOO.
Ako pripomína úrad, Koránová pracovala ako hlavná ekonómka košickej záchranky a v roku 2019 upozornila na podozrenia z viacerých ekonomických trestných činov. Trestné konanie sa viedlo až do roku 2025, keď bolo zastavené pre zmeny v Trestných kódexoch, ktoré skrátili premlčacie lehoty. Krátko po podaní trestného oznámenia oznamovateľku zamestnávateľ prepustil. Koránová sa obrátila na novovzniknutý ÚOO, ktorý jej výpoveď pozastavil, keďže sa javila ako účelová.
Súdy to potvrdili - košický mestský súd v roku 2024 a krajský súd v marci 2025 rozhodli, že výpoveď bola nezákonná a diskriminačná. Koránová sa mala vrátiť do zamestnania, záchranka jej však oznámila, že pre ňu nemá prácu a opätovne ju odsunula „na prekážky v práci“.
„Právny odbor úradu informoval vedenie Záchrannej služby Košice o začatí správneho konania pre porušenie zákona o ochrane oznamovateľov. Zároveň úrad na situáciu upozornil ministra zdravotníctva Kamila Šaška, keďže ministerstvo je zriaďovateľom záchrannej služby,“ informoval ÚOO.
V danej veci sa pre médiá 15. augusta vyjadril Vladimír Hosa, ktorý je riaditeľom ZSKE od roku 2023. Uviedol, že v prípade Koránovej ide o prekážky v práci na strane zamestnávateľa, pričom poberá plat. Záchranka podľa neho čaká na výsledky tendrov a následne bude riešiť nejakú zmenu. „Aktuálne v rámci štruktúry nemáme voľné pracovné miesto a my taktiež nemôžeme vytvárať umelo nové pracovné miesta. Takže v aktuálnej situácii, čo sa týka jej kvalifikácií, voľné pracovné miesto nie je,“ povedal. Verí, že sa do konca roka vyrieši situácia tak, aby boli obidve strany spokojné.
Ako pripomína úrad, Koránová pracovala ako hlavná ekonómka košickej záchranky a v roku 2019 upozornila na podozrenia z viacerých ekonomických trestných činov. Trestné konanie sa viedlo až do roku 2025, keď bolo zastavené pre zmeny v Trestných kódexoch, ktoré skrátili premlčacie lehoty. Krátko po podaní trestného oznámenia oznamovateľku zamestnávateľ prepustil. Koránová sa obrátila na novovzniknutý ÚOO, ktorý jej výpoveď pozastavil, keďže sa javila ako účelová.
Súdy to potvrdili - košický mestský súd v roku 2024 a krajský súd v marci 2025 rozhodli, že výpoveď bola nezákonná a diskriminačná. Koránová sa mala vrátiť do zamestnania, záchranka jej však oznámila, že pre ňu nemá prácu a opätovne ju odsunula „na prekážky v práci“.
„Právny odbor úradu informoval vedenie Záchrannej služby Košice o začatí správneho konania pre porušenie zákona o ochrane oznamovateľov. Zároveň úrad na situáciu upozornil ministra zdravotníctva Kamila Šaška, keďže ministerstvo je zriaďovateľom záchrannej služby,“ informoval ÚOO.
V danej veci sa pre médiá 15. augusta vyjadril Vladimír Hosa, ktorý je riaditeľom ZSKE od roku 2023. Uviedol, že v prípade Koránovej ide o prekážky v práci na strane zamestnávateľa, pričom poberá plat. Záchranka podľa neho čaká na výsledky tendrov a následne bude riešiť nejakú zmenu. „Aktuálne v rámci štruktúry nemáme voľné pracovné miesto a my taktiež nemôžeme vytvárať umelo nové pracovné miesta. Takže v aktuálnej situácii, čo sa týka jej kvalifikácií, voľné pracovné miesto nie je,“ povedal. Verí, že sa do konca roka vyrieši situácia tak, aby boli obidve strany spokojné.