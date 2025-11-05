< sekcia Regióny
Úrad splnomocnenca pre rómske komunity spustil projekt výstavby domov
Domy budú jednoduché, nízkonákladové a ekologické stavby so základným hygienickým vybavením.
Autor TASR
Veľký Šariš 5. novembra (TASR) - Slávnostným odovzdaním projektovej dokumentácie k výstavbe prvého modulového domu vo Veľkom Šariši v stredu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spustil projekt Z chatrče do domu. Dokumentáciu prevzal primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall. Úrad chce projektom začať meniť osady na dôstojné obytné zóny a dať ľuďom žijúcim v generačnej chudobe šancu na lepší život. Prvý modulový dom by mal byť postavený v prvej polovici budúceho roka.
„Myslím si, že to je inovatívny projekt, ktorý nám urýchli celý proces, ako môžeme svojím spôsobom odstraňovať osady, ale aj samotné chatrče, kde, ako dobre všetci vieme, nie sú dôstojné podmienky na to, aby mohla rómska komunita bývať. Z chatrče do domu je projekt, ktorý je veľmi rýchly a nie je taký drahý,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Inšpirovali sa v Holandsku, kde obdobný systém financovania a výstavby nájomného bývania dlhodobo funguje. „Domy budú spĺňať všetky zákonné normy, mať svoje súpisné čísla, aby sme ich vedeli pripojiť k sieťam, a čo je najdôležitejšie, že nie je to dočasné bývanie, je to stále a trvalé bývanie. My to postavíme a delimitáciou to potom prejde na samosprávu,“ vysvetlil Daško s tým, že samospráva musí zabezpečiť pozemky.
V rámci projektu bude podľa jeho slov takzvaná bonifikácia, domy ľudia nedostanú zadarmo. „Pri výstavbe minimálne 20 percent z ceny si vie sám vysporiadať nájomník už aj tým, že pod odborným dohľadom si vie dorobiť modulový dom v takom stave, ako by mal mať. Po určitej dobe, zhruba po 15, možno 20 rokoch, to už bude zase záležitosť samosprávy, im to samospráva vie odpredať za zostatkovú sumu,“ doplnil Daško s tým, že nájom sa im bude znižovať, ak nebudú mať napríklad podlžnosti voči obci, deti budú chodiť pravidelne do školy a budú si udržiavať pred domom poriadok.
Domy budú jednoduché, nízkonákladové a ekologické stavby so základným hygienickým vybavením. „Uvidíme, ako prejde verejné obstarávanie, ale ja si myslím, že takých 80.000 eur, možno 100.000 eur bude stáť jeden modulový dom. Tento pilotný projekt sme financovali z našej dotačnej schémy a, samozrejme, čakáme teraz, ako prejde revízia operačného programu, a tam by sa mali nastaviť ďalšie financie na to, aby sa v priebehu možno roka, dvoch začala už vo veľkom výstavba modulových domov,“ vysvetlil Daško.
„My sme veľmi pozitívne prijali správu, že sa bude u nás realizovať tento pilotný projekt. To slovo pilot je veľmi dôležité. Pretože jednak má preveriť možnosť angažovanosti zapojenia sa samospráv do výstavby a samotnej ako keby realizácie tohto projektu. Našou veľkou výhodou, a prečo práve bolo vybraté mesto Veľký Šariš, je, že sa nachádzame na pozemkoch, ktoré sú vysporiadané, máme zmenený územný plán, sú tu inžinierske siete, čiže nachádza sa tu vodovod a kanalizácia. Po tom, ako prebehne štandardný povoľovací proces, môžeme začať stavať. V tejto lokalite, do budúcna, ak sa bude uvažovať, pretože myslím si, že takéto projekty by mali pokračovať, vie tu vzniknúť približne šesť domov,“ uviedol Kall.
