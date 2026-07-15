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Úrad splnomocnenca: Projekt občianskych a podporných služieb nekončí
Úrad splnomocnenca pripomenul, že 10. júla bola vyhlásená výzva na pokračovanie projektu MOPS, ktorý nadväzuje na doterajší projekt a rozširuje jeho pôsobnosť.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Projekt Miestnych občianskych a podporných služieb (MOPS) nekončí. Bude pokračovať s rozšíreným financovaním a systémovými zmenami. TASR o tom informovali z mediálneho odboru Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK). Vyjadrenia predstaviteľov Hnutia Slovensko považuje úrad splnomocnenca za nešťastné. Hnutie tvrdí, že projekt sa ocitol na pokraji zániku. Vyzvalo vládu na zabezpečenie financovania projektu v rozsahu, „ktorý umožní zachovať existujúce pracovné miesta, ako aj fungovanie MOPS vo všetkých mestách a obciach, ktoré o ne majú záujem“.
„Ľudia, ktorí v projekte pracujú, starostovia a primátori si zaslúžia vecnú komunikáciu založenú na faktoch. Našou prioritou je, aby MOPS pokračovali, rozvíjali sa a aj naďalej prinášali konkrétnu pomoc tam, kde je najviac potrebná,“ pripomenul v stanovisku splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Úrad splnomocnenca pripomenul, že 10. júla bola vyhlásená výzva na pokračovanie projektu MOPS, ktorý nadväzuje na doterajší projekt a rozširuje jeho pôsobnosť. Vyhlásená výzva umožní zapojenie približne 400 obcí a financovanie viac ako 1800 členov MOPS počas 18 mesiacov. Na rozdiel od predchádzajúcich výziev bude podľa úradu poskytovateľ uhrádzať jednotkový náklad na hodinu práce zamestnanca, ktorý pokrýva až 90 percent oprávnených nákladov zamestnávateľa. Počet členov MOPS bude prispôsobený veľkosti marginalizovaných rómskych komunít v jednotlivých obciach a pohybovať sa bude od dvoch do 12 zamestnancov. Súčasťou projektu bude aj povinné vzdelávanie členov služieb zamerané najmä na efektívne riešenie náročných a konfliktných situácií.
Daško považuje vyjadrenia predstaviteľov Hnutia Slovensko o údajnom zániku projektu MOPS za nešťastné, keďže môžu medzi zamestnancami projektu, starostami a primátormi vyvolávať zbytočné obavy. „Zároveň však rozumie očakávaniam samospráv aj zamestnancov a považuje za potrebné uvádzať informácie na pravú mieru,“ uviedli z úradu splnomocnenca.
Úrad deklaruje, že príprava výzvy prebiehala otvorene a participatívne. Daško zároveň pripomenul, že po nástupe do funkcie v roku 2023 prevzal projekt s finančným mankom vo výške 32 miliónov eur, ktoré bolo potrebné bezodkladne riešiť. „K pôvodne vyčleneným 50 miliónom eur pribudlo hneď po nástupe splnomocnenca vlády navýšenie čiastky o 32 miliónov EUR a v súčasnej výzve úrad splnomocnenca vyčlenil ďalších 27 miliónov eur. Projekt MOPS tak bude pokračovať s vyšším objemom financií, ako bolo pôvodne plánované,“ uzavrel úrad splnomocnenca.
„Ľudia, ktorí v projekte pracujú, starostovia a primátori si zaslúžia vecnú komunikáciu založenú na faktoch. Našou prioritou je, aby MOPS pokračovali, rozvíjali sa a aj naďalej prinášali konkrétnu pomoc tam, kde je najviac potrebná,“ pripomenul v stanovisku splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Úrad splnomocnenca pripomenul, že 10. júla bola vyhlásená výzva na pokračovanie projektu MOPS, ktorý nadväzuje na doterajší projekt a rozširuje jeho pôsobnosť. Vyhlásená výzva umožní zapojenie približne 400 obcí a financovanie viac ako 1800 členov MOPS počas 18 mesiacov. Na rozdiel od predchádzajúcich výziev bude podľa úradu poskytovateľ uhrádzať jednotkový náklad na hodinu práce zamestnanca, ktorý pokrýva až 90 percent oprávnených nákladov zamestnávateľa. Počet členov MOPS bude prispôsobený veľkosti marginalizovaných rómskych komunít v jednotlivých obciach a pohybovať sa bude od dvoch do 12 zamestnancov. Súčasťou projektu bude aj povinné vzdelávanie členov služieb zamerané najmä na efektívne riešenie náročných a konfliktných situácií.
Daško považuje vyjadrenia predstaviteľov Hnutia Slovensko o údajnom zániku projektu MOPS za nešťastné, keďže môžu medzi zamestnancami projektu, starostami a primátormi vyvolávať zbytočné obavy. „Zároveň však rozumie očakávaniam samospráv aj zamestnancov a považuje za potrebné uvádzať informácie na pravú mieru,“ uviedli z úradu splnomocnenca.
Úrad deklaruje, že príprava výzvy prebiehala otvorene a participatívne. Daško zároveň pripomenul, že po nástupe do funkcie v roku 2023 prevzal projekt s finančným mankom vo výške 32 miliónov eur, ktoré bolo potrebné bezodkladne riešiť. „K pôvodne vyčleneným 50 miliónom eur pribudlo hneď po nástupe splnomocnenca vlády navýšenie čiastky o 32 miliónov EUR a v súčasnej výzve úrad splnomocnenca vyčlenil ďalších 27 miliónov eur. Projekt MOPS tak bude pokračovať s vyšším objemom financií, ako bolo pôvodne plánované,“ uzavrel úrad splnomocnenca.