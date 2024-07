Úrad splnomocnenca vlády sa snaží pomôcť Rómom cez zdroje EÚ

Košice 23. júla (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) vníma problémy, ktorým čelia mnohí Rómovia a na ktoré poukázal vo svojej správe aj komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O'Flaherty po nedávnej návšteve Slovenska. ÚSVRK pre TASR uviedol, že vyvíja maximálne úsilie pomôcť rómskym komunitám prostredníctvom finančných zdrojov Európskej únie (EÚ) a dotačných schém, ktoré má vo svojej kompetencii.



O'Flaherty vyzval slovenské orgány, aby núdzovo riešili "hrozné podmienky" bývania tisícok Rómov. ÚSVRK spresnil, že početné rómske rodiny žijú stále v nevyhovujúcich životných podmienkach, bez základných štandardov bývania - bez pitnej vody, kanalizácie, bez vybudovaného systému odpadového hospodárstva. "Tento problém je dlhoročný, komplexný a ukazuje sa, že napriek snahám mnohých vlád stále pretrváva," reagoval.



Pripomenul, že je sprostredkovateľským orgánom Programu Slovensko 2021 - 2027 a v jeho gescii je vyhlasovanie výziev zameraných na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít. V súčasnosti sú otvorené dve integrované výzvy zamerané na budovanie infraštruktúry s cieľom zabezpečiť základné štandardy bývania pre marginalizované rómske komunity.



"Finančná alokácia, ktorú má ÚSVRK k dispozícii, nie je dostatočná na pomoc všetkým tým, ktorí to potrebujú. Preto sa úrad snaží získať dodatočné finančné zdroje, či už z prostriedkov EÚ alebo z národných zdrojov," dodal s tým, že nevyhnutná je spolupráca s Európskou komisiou a rovnako so všetkými zainteresovanými rezortmi, ktoré majú disponibilné finančné zdroje na pomoc rómskej komunite.



Podľa O'Flahertyho Slovensko slabo rieši ľudské práva Rómov a predsudky voči nim sú v spoločnosti hlboko zakorenené, pričom diskriminácia zasahuje do všetkých oblastí života Rómov na Slovensku. Okrem iného poukázal aj na situáciu násilne sterilizovaných rómskych žien a upozornil takisto na rozšírený "anticigánizmus".



"Čo sa týka oblastí ako protirómsky rasizmus, diskriminácia alebo násilná sterilizácia rómskych žien, tieto sú pretavené aj do Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. V súčasnosti pripravujeme v spolupráci s ostatnými rezortmi a dotknutými stranami akčné plány k tejto stratégii, ktoré prinášajú riešenia pre rôzne oblasti," reagoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.



Podľa neho je však nevyhnutná spolupráca všetkých zainteresovaných rezortov, zmena legislatívy a dostatok finančných zdrojov. Kľúčová je podľa jeho slov aj integrácia detí už v školách či postupná zmena hlboko zakoreneného stereotypného myslenia v spoločnosti.