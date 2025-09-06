Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
< sekcia Regióny

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pomáha v obci Švedlár

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Ako informuje na sociálnej sieti, bez strechy nad hlavou zostalo 11 ľudí - päť dospelých a šesť detí.

Autor TASR
Gelnica 6. septembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pomáha v obci Švedlár v okrese Gelnica po požiari rodinného domu, ku ktorému došlo v sobotu ráno. Ako informuje na sociálnej sieti, bez strechy nad hlavou zostalo 11 ľudí - päť dospelých a šesť detí.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity okamžite začal konať. Naši zamestnanci sú v intenzívnej komunikácii so starostom a jeho zástupkyňou. Obec zabezpečila náhradné ubytovanie v miestnom športovom areáli. Priamo na mieste bol prítomný aj Rozvojový tím, ktorý poskytol podporu a asistenciu dotknutým rodinám,“ uvádza úrad s tým, že v pondelok (8. 9.) doručí humanitárnu pomoc a bude situáciu ďalej riešiť.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov