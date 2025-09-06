< sekcia Regióny
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pomáha v obci Švedlár
Ako informuje na sociálnej sieti, bez strechy nad hlavou zostalo 11 ľudí - päť dospelých a šesť detí.
Autor TASR
Gelnica 6. septembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pomáha v obci Švedlár v okrese Gelnica po požiari rodinného domu, ku ktorému došlo v sobotu ráno. Ako informuje na sociálnej sieti, bez strechy nad hlavou zostalo 11 ľudí - päť dospelých a šesť detí.
„Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity okamžite začal konať. Naši zamestnanci sú v intenzívnej komunikácii so starostom a jeho zástupkyňou. Obec zabezpečila náhradné ubytovanie v miestnom športovom areáli. Priamo na mieste bol prítomný aj Rozvojový tím, ktorý poskytol podporu a asistenciu dotknutým rodinám,“ uvádza úrad s tým, že v pondelok (8. 9.) doručí humanitárnu pomoc a bude situáciu ďalej riešiť.
