Úrad Trenčianskeho kraja zmenia na vianočné remeselné trhovisko
Autor TASR
Trenčín 30. novembra (TASR) - Vestibul Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa od pondelka (1. 12.) na štyri dni zmení na remeselné trhovisko. Podujatie Vianočné srdce Trenčianskej župy ponúkne produkty klientov krajských zariadení sociálnych služieb. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
„Priestory Úradu TSK sa prvý decembrový týždeň zaplnia vôňou oblátok, varenej čokolády či iných dobrôt, ale tiež originálnymi vianočnými dekoráciami a výrobkami. Nebude chýbať zdobenie vianočného stromčeka, príhovor predsedu TSK Jaroslava Bašku a kultúrny program,“ uviedla hovorkyňa s tým, že podujatie slávnostne otvoria v pondelok o 10.00 h.
Ako dodala, výroba a príprava ponúkaných výrobkov a pochutín poskytuje klientom zariadení sociálnych služieb potrebnú integráciu a možnosť byť súčasťou komunity srdečných ľudí. Získavajú tak nielen dobrý pocit z vykonanej práce, ale i pocit naplnenia.
„Nebude chýbať ani obľúbená tradícia, v rámci ktorej zamestnanci úradu pripravujú vianočné balíčky pre klientov zariadení sociálnych služieb, ktoré im priamo na mieste odovzdáme,“ doplnila Kukučková.
