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Úrad Trnavského kraja bude 17. novembra zatvorený
Podujatie spojené s diskusiou sa uskutoční v nedeľu 15. novembra o 16.00 h v Záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
Autor TASR
Trnava 9. novembra (TASR) - V utorok 17. novembra zostane Úrad Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) symbolicky zatvorený. Riaditelia stredných škôl v jeho pôsobnosti dostali odporúčanie udeliť riaditeľské voľno. Riaditelia krajských kultúrnych inštitúcií rozhodnú o otváracích hodinách na základe individuálneho posúdenia. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu TTSK.
Krajská samospráva zároveň pripravila sériu podujatí s názvom Mesiac slobody. V rámci osláv výročia Nežnej revolúcie uvedú historickú monografiu „Antonio Srholec. Za pravdu a proti neslobode“, ktorej autorom je historik Patrik Dubovský. „Publikácia bola vydaná v spolupráci s Ústavom pamäti národa a približuje príbeh Antona Srholca, rodáka zo Skalice, kňaza, disidenta, politického väzňa a človeka, ktorý sa nikdy nevzdal svojich hodnôt,“ priblížili z odboru komunikácie.
Podujatie spojené s diskusiou sa uskutoční v nedeľu 15. novembra o 16.00 h v Záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Diskutovať budú Dubovský, brat Antona Srholca Michal Srholec, disident a poslanec Národnej rady SR František Mikloško a riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. O 18.00 h bude v Divadle Jána Palárika v Trnave nasledovať galavečer spojený s odovzdávaním Cien slobody Antona Srholca za mimoriadny prínos k ochrane slobody, demokracie, právneho štátu a ľudských práv.
V pondelok 16. novembra bude v Synagóge - Centre súčasného umenia diskutovať Michal Havran so sociológom Michalom Vašečkom a predsedom TTSK Jozefom Viskupičom o Slovensku 37 rokov po páde komunizmu.
Krajská samospráva zároveň pripravila sériu podujatí s názvom Mesiac slobody. V rámci osláv výročia Nežnej revolúcie uvedú historickú monografiu „Antonio Srholec. Za pravdu a proti neslobode“, ktorej autorom je historik Patrik Dubovský. „Publikácia bola vydaná v spolupráci s Ústavom pamäti národa a približuje príbeh Antona Srholca, rodáka zo Skalice, kňaza, disidenta, politického väzňa a človeka, ktorý sa nikdy nevzdal svojich hodnôt,“ priblížili z odboru komunikácie.
Podujatie spojené s diskusiou sa uskutoční v nedeľu 15. novembra o 16.00 h v Záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Diskutovať budú Dubovský, brat Antona Srholca Michal Srholec, disident a poslanec Národnej rady SR František Mikloško a riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. O 18.00 h bude v Divadle Jána Palárika v Trnave nasledovať galavečer spojený s odovzdávaním Cien slobody Antona Srholca za mimoriadny prínos k ochrane slobody, demokracie, právneho štátu a ľudských práv.
V pondelok 16. novembra bude v Synagóge - Centre súčasného umenia diskutovať Michal Havran so sociológom Michalom Vašečkom a predsedom TTSK Jozefom Viskupičom o Slovensku 37 rokov po páde komunizmu.