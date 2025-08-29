Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Regióny

Úrad Trnavského kraja otvorí 6. septembra svoje brány verejnosti

.
Na archívnej snímke riaditeľky, riaditelia kultúrnych inštitúcií Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a predseda TTSK Jozef Viskupič (pri mikrofóne) počas tlačovej besedy na tému Spoločné vyhlásenie k aktuálnej situácii v regionálnej kultúre v Trnave . Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Vo vnútorných priestoroch úradu budú tri hlavné atrakcie.

Autor TASR
Trnava 29. augusta (TASR) - Úrad Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) otvorí v sobotu 6. septembra svoje brány verejnosti. Deň župy bude v znamení vedy, inovácií a overovania faktov. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.

„Na Dni župy návštevníkom interaktívnou formou priblížime, ako sme pre nich užitoční. Tento ročník venujeme vede, inováciám a overovaniu faktov, pretože sme presvedčení, že na týchto pilieroch stojí prosperita a kvalitný život obyvateľov kraja,“ avizoval predseda TTSK Jozef Viskupič.

Podujatie sa uskutoční medzi 9.00 a 15.00 h. Na vonkajšom pódiu sa predstavia detskí umelci Ceruzko a Farbička, tanečná skupina Crazy Family aj transformer Bumblebee. Vedecký ambasádor Ivan Gábriš predvedie svoju „čarovnú chémiu“ a lektori z krajského Centra popularizácie fyziky priblížia fyzikálne javy zábavnou formou.

Vo vnútorných priestoroch úradu budú tri hlavné atrakcie. „Kvetňanského výskumná raketa, Baničov padák a Bellušov repelent. Návštevníci sa môžu interaktívne dozvedieť viac o vynálezoch týchto rodákov z Trnavského kraja, a to aj priamo od ich príbuzných,“ doplnila krajská samospráva.

Súčasťou programu budú aj prezentácie odborov krajského úradu a organizácií. Nebude chýbať hvezdáreň M. R. Štefánika v Hlohovci alebo Talent centrum v Trnave. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do parlamentnej miestnosti, kancelárie predsedu TTSK a dozvedieť sa tak viac o práci volených predstaviteľov kraja. Podujatie vyvrcholí tombolou.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská