RÚVZ: V Bratislavskom kraji stúpol výskyt prípadov chrípky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rovnako stúpla aj celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 7,7 percenta.

Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - V Bratislavskom kraji v 47. týždni stúpla chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 53,8 percenta. Celkovo lekári zaevidovali 63 prípadov. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.

„Najvyššia chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Bratislava I,“ priblížil úrad.

Rovnako stúpla aj celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 7,7 percenta. Nahlásených bolo 1258 ochorení. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V, najnižšia v okrese Malacky. „Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a CHPO bola hlásená vo vekovej skupine nula- až päť-ročných detí,“ dodal RÚVZ.
