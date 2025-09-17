< sekcia Regióny
Úrad: V Bratislavskom kraji zaznamenali 117 prípadov žltačky
Najviac prípadov (25) zaznamenal RÚVZ v Bratislave III.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava eviduje v Bratislavskom kraji od začiatku roka celkovo 117 prípadov žltačky typu A (VHA). Pre TASR to uviedla hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Nosálová. Ubezpečila, že zaznamenali len sporadické alebo rodinné výskyty a prijali potrebné opatrenia.
„V Bratislavskom kraji neevidujeme žiadnu epidémiu vírusovej hepatitídy typu A. Zaznamenali sme len sporadické alebo rodinné výskyty, pričom boli zabezpečené všetky potrebné protiepidemické opatrenia,“ ozrejmila Nosálová.
Najviac prípadov (25) zaznamenal RÚVZ v Bratislave III. Po 22 prípadov pribudlo v častiach Bratislava I a II, 19 v Bratislave IV a 14 v Bratislave V. V Malackách evidovali štyri prípady, v Pezinku päť a v Senci šesť.
Hovorkyňa priblížila, že pre úzke kontakty, ktoré prišli do kontaktu s chorým, nariaďuje RÚVZ očkovanie. Podáva sa jedna dávka vakcíny – ideálne najmenej dva týždne pred možným kontaktom, no účinnosť má aj po expozícii vzhľadom na dlhú inkubačnú dobu ochorenia. Následne sa odporúča posilňujúca dávka v intervale šesť až 12 mesiacov po prvej dávke.
Proti VHA je možné zaočkovať sa aj dobrovoľne. Nosálová spresnila, že základné očkovanie spočíva v podaní jednej dávky očkovacej látky do svalu. „Aplikácia prvej dávky zabezpečuje ochranu na niekoľko rokov, aplikácia druhej dávky zabezpečuje dlhodobú, snáď celoživotnú ochranu,“ poznamenala.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná doba ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
„V Bratislavskom kraji neevidujeme žiadnu epidémiu vírusovej hepatitídy typu A. Zaznamenali sme len sporadické alebo rodinné výskyty, pričom boli zabezpečené všetky potrebné protiepidemické opatrenia,“ ozrejmila Nosálová.
Najviac prípadov (25) zaznamenal RÚVZ v Bratislave III. Po 22 prípadov pribudlo v častiach Bratislava I a II, 19 v Bratislave IV a 14 v Bratislave V. V Malackách evidovali štyri prípady, v Pezinku päť a v Senci šesť.
Hovorkyňa priblížila, že pre úzke kontakty, ktoré prišli do kontaktu s chorým, nariaďuje RÚVZ očkovanie. Podáva sa jedna dávka vakcíny – ideálne najmenej dva týždne pred možným kontaktom, no účinnosť má aj po expozícii vzhľadom na dlhú inkubačnú dobu ochorenia. Následne sa odporúča posilňujúca dávka v intervale šesť až 12 mesiacov po prvej dávke.
Proti VHA je možné zaočkovať sa aj dobrovoľne. Nosálová spresnila, že základné očkovanie spočíva v podaní jednej dávky očkovacej látky do svalu. „Aplikácia prvej dávky zabezpečuje ochranu na niekoľko rokov, aplikácia druhej dávky zabezpečuje dlhodobú, snáď celoživotnú ochranu,“ poznamenala.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná doba ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.