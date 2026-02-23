< sekcia Regióny
Úrad: V Bratislavskom kraji zaznamenali pokles chorobnosti
Úrad v uplynulom týždni zaznamenal 1421 ochorení na ARO.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - V Bratislavskom kraji v ôsmom kalendárnom týždni zaznamenali pokles celokrajskej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 16,8 percenta. Rovnako klesol aj počet prípadov ochorení na chrípku a chrípke podobných ochorení (CHPO), a to o 5,7 percenta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
Úrad v uplynulom týždni zaznamenal 1421 ochorení na ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Lekári zároveň nahlásili 211 ochorení na chrípku a CHPO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 15- až 19-ročných osôb.
rt tur
Úrad v uplynulom týždni zaznamenal 1421 ochorení na ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Lekári zároveň nahlásili 211 ochorení na chrípku a CHPO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 15- až 19-ročných osôb.
rt tur