Úrad v Detve bude otvorený 3 hodiny, komunikovať treba elektronicky

Detva 16. marca (TASR) - Mestský úrad v Detve obmedzil od pondelka v súvislosti so šírením nového koronavírusu svoj pracovný čas na tri hodiny denne. Ako informuje na stránke mesta, až do odvolania bude otvorený v pondelok až piatok od 8.00 h do 11.00 h.



Zároveň vyzýva občanov, aby minimalizovali návštevy úradu a na riešenie svojich požiadaviek v maximálnej možnej miere využili telefonický alebo elektronický spôsob komunikácie.



Od pondelka 16. marca bude z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie Polikliniky v Detve ordinovať detská lekárka Janka Wrede v starej časti mesta na Námestí SNP č. 1398, vedľa detskej lekárky Evy Martuliakovej.



Ambulancia protetiky bude poskytovať služby pacientom v budove Mestského úradu v Detve, na Ulici J. G. Tajovského 7 (vchod od sobášnej siene) v obvyklom čase v pondelok od 8.00 h do 12.00 h.