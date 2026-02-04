Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva chystá v Michalovciach edukačné aktivity

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V spolupráci s michalovskou nemocnicou pripravili pracovníci RÚVZ edukačné podujatie pre žiakov Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.

Michalovce 4. februára (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine zorganizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Michalovciach sériu preventívnych a edukačných aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o prevencii onkologických ochorení spôsobených ľudským papilomavírusom (HPV). Ako TASR informovali z RÚVZ, cieľom je osloviť mladých ľudí aj ich rodičov.

„Rodičia majú v rukách obrovskú silu - môžu svoje deti chrániť informáciami, otvoreným rozhovorom aj včasnou prevenciou. To, čo sa mladí naučia dnes, môže rozhodnúť o ich zdraví v dospelosti,“ hovorí regionálna hygienička Janka Stašková.

V spolupráci s michalovskou nemocnicou pripravili pracovníci RÚVZ edukačné podujatie pre žiakov Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. „Výskum v Nórsku ukázal, že u zaočkovaných žien takmer úplne vymizli najrizikovejšie typy HPV (16 a 18), ktoré sú zodpovedné za väčšinu prípadov rakoviny krčka maternice,“ uviedla doktorka z oddelenia infektológie Kristína Kaňuchová.

Osvetové aktivity RÚVZ budú pokračovať počas celého februára. Pracovníčky Poradne zdravia RÚVZ Michalovce navštívia viaceré základné školy v okresoch Michalovce a Sobrance, kde sa zamerajú na prevenciu rakoviny prsníka a semenníkov - ochorení, ktoré sú v prípade včasného záchytu vo veľkej miere liečiteľné. Edukačné materiály pre žiakov poskytla Liga proti rakovine.
