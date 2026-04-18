Sobota 18. apríl 2026
Úrad vlády: Prebiehajú posledné práce na Karáčoniho paláci

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Zámerom Úradu vlády SR bolo podľa Gedru citlivo prepojiť historický objekt s moderným využitím pre zamestnancov.

Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - V týchto dňoch prebiehajú posledné dokončovacie práce na Karáčoniho paláci v Bratislave. Zamestnanci by sa do neho mohli nasťahovať v priebehu mája. Na sociálnej sieti o tom informoval vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Juraj Gedra.

Zámerom Úradu vlády SR bolo podľa Gedru citlivo prepojiť historický objekt s moderným využitím pre zamestnancov. Tvrdí, že ÚV týmto krokom ušetrí finančné prostriedky na prenájmoch. „Teší nás, že sa podarilo vdýchnuť nový život významnej budove v centre Bratislavy a že čoskoro začne opäť slúžiť verejným inštitúciám,“ povedal Gedra.

Obnovu historického paláca realizovali aj vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR. Náklady na obnovu boli vo výške viac ako 8,61 milióna eur s DPH. Zhotoviteľom rekonštrukcie sa na základe verejného obstarávania stala spoločnosť Metrostav Slovakia.
