Úrad vlády SR podpísal zmluvu na rekonštrukciu budovy v Dúbravke
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Rekonštrukcia administratívnej budovy Úradu vlády (ÚV) SR na Hanulovej ulici v bratislavskej Dúbravke si vyžiada investíciu vo výške 671.048,31 eura s DPH (545.567,73 eura bez DPH). Dielo by malo byť hotové do 120 dní od prevzatia staveniska. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a zverejneného oznámenia o výsledku verejného obstarávania (VO) vo štvrtkovom vydaní vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
V súťaži, v ktorej bola hodnotiacim kritériom cena, uspela z 12 záujemcov ponuka spoločnosti Facep z Trenčína. Odhadovaná cena zákazky pri vyhlasovaní obstarávania bola 793.692,87 eura bez DPH.
Podľa kontraktu má byť rekonštrukcia administratívnej časti - kancelárií, spoločných priestorov, chodieb, priľahlého schodiska a sociálnych zariadení dokončená do 70 dní, kompletná výmena výťahu s odstránením zatekania výťahovej šachty do 120 dní od odovzdania staveniska.
