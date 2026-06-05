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Úrad vlády ukončil súkromný nájom, časť zamestnancov presťahoval
Po presune budú zamestnanci ÚV v obnovených priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve úradu.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR k 31. máju ukončil prenájom súkromných administratívnych priestorov v centre Bratislavy. Časť zamestnancov presťahoval do novozrekonštruovaných štátnych priestorov národnej kultúrnej pamiatky Karáčoniho paláca. Druhú časť zamestnancov v priebehu júna presťahujú do aktuálne rekonštruovaných administratívnych priestorov na Hanulovej ulici v Dúbravke. ÚV o tom informoval na sociálnej sieti.
Úrad za bývalej vlády uzatvoril koncom roka 2020 zmluvu o nájme súkromných administratívnych priestorov, do ktorých sa presťahovali zamestnanci zo štátnych budov. „Pôsobenie v súkromných priestoroch Úrad vlády SR stálo mesačne v priemere viac ako 190.000 eur za nájomné plus ďalších viac ako 90.000 eur za prevádzkové náklady a energie,“ skonštatoval. ÚV tvrdí, že celkovo za toto pôsobenie v rámci nevypovedateľnej zmluvy zaplatil viac ako 15 miliónov eur.
Po presune budú zamestnanci ÚV v obnovených priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve úradu. Prijaté rozhodnutie je podľa neho signálom, že štát má v prvom rade efektívne využívať vlastný majetok a hospodáriť s verejnými financiami zodpovedne. „Cieľom nie je len ukončenie jedného nevýhodného nájmu, ale nastavenie princípu, podľa ktorého štátne inštitúcie nemajú bez reálnej potreby uzatvárať finančne náročné nájomné zmluvy na súkromné budovy, a už vôbec nie v najdrahších lokalitách Slovenska, pokiaľ disponujú vlastnými priestormi schopnými zabezpečiť ich riadne fungovanie,“ uviedol úrad.
Úrad za bývalej vlády uzatvoril koncom roka 2020 zmluvu o nájme súkromných administratívnych priestorov, do ktorých sa presťahovali zamestnanci zo štátnych budov. „Pôsobenie v súkromných priestoroch Úrad vlády SR stálo mesačne v priemere viac ako 190.000 eur za nájomné plus ďalších viac ako 90.000 eur za prevádzkové náklady a energie,“ skonštatoval. ÚV tvrdí, že celkovo za toto pôsobenie v rámci nevypovedateľnej zmluvy zaplatil viac ako 15 miliónov eur.
Po presune budú zamestnanci ÚV v obnovených priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve úradu. Prijaté rozhodnutie je podľa neho signálom, že štát má v prvom rade efektívne využívať vlastný majetok a hospodáriť s verejnými financiami zodpovedne. „Cieľom nie je len ukončenie jedného nevýhodného nájmu, ale nastavenie princípu, podľa ktorého štátne inštitúcie nemajú bez reálnej potreby uzatvárať finančne náročné nájomné zmluvy na súkromné budovy, a už vôbec nie v najdrahších lokalitách Slovenska, pokiaľ disponujú vlastnými priestormi schopnými zabezpečiť ich riadne fungovanie,“ uviedol úrad.