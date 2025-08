Úrad vlády vyhlásil súťaž na rekonštrukciu budovy v Košiciach

Košice 5. augusta (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu Účelového zariadenia (ÚZ) Dom hostí v Košiciach. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV SR s tým, že zariadenie si vyžaduje hĺbkovú obnovu pre veľmi zlý stavebno-technický stav.



Cieľom rekonštrukcie je podľa neho zásadným spôsobom znížiť spotrebu primárnej energie, a to o 78 percent. „Tento ambiciózny plán chceme dosiahnuť využitím všetkých dostupných a racionálnych opatrení. Na financovanie projektu využijeme prostriedky z plánu obnovy a odolnosti,“ povedal vedúci ÚV SR Juraj Gedra.



ÚV SR zároveň pripomína, že ide o objekt s vysokou pridanou architektonickou hodnotou, a pozýva všetky seriózne stavebné spoločnosti, aby sa zúčastnili na verejnej súťaži.



Podľa oznámenia zverejneného v utorok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie ide o výzvu na predkladanie ponúk, pričom predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 2,8 milióna eur. Predchádzajúce verejné obstarávanie ÚV zrušil.



Tlačový a informačný odbor ÚV SR v júli pre TASR uviedol, že ÚZ Dom hostí Košice je mimo prevádzky, keďže je v hygienicky nevyhovujúcom stave a nemôže plniť svoj účel.



Ako vtedy doplnil, zariadenie je primárne určené na poskytovanie zázemia pre predsedu vlády SR pri plnení povinností v Košiciach a na východnom Slovensku. „Poskytuje mu tam možnosť ubytovania, prijímania návštev, organizáciu rokovaní, a to všetko v chránenom areáli. Na rovnaký účel je zariadenie k dispozícii aj pre ostatných členov vlády SR. Aby bolo využívané efektívne, je tu rovnako poskytovaná aj možnosť ubytovať vyšších štátnych úradníkov počas služobných ciest do Košíc,“ dodal.